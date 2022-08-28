NBC – «капля в море?» — Секретная служба США вернула почти $300 млн, украденных мошенниками во время пандемии

Секретная служба США сообщила о том, что ей удалось вернуть $286 млн, которые во время пандемии были незаконно получены мошенниками в рамках государственной программы помощи малому бизнесу, передаёт NBC. Между тем в материале отмечается, что, по оценкам, общий ущерб, нанесённый мошенниками, оценивается в сотни миллиардов долларов. Корреспондент NBC Джулия Эйнсли, комментируя эти данные, задаётся вопросом: «Неужели это лишь капля в море?»

В самый разгар карантинных мер, вводившихся из-за пандемии, это были критически важные правительственные фонды, предназначенные для того, чтобы сохранить малые компании на плаву. Однако вместо этого многие мошенники решили украсть эти деньги.

ЭНТОНИ ГУГЛИЕЛМИ, руководитель отдела по связям Секретной службы США: Как в случае любого проявления доброй воли, были и злоумышленники, которые этим воспользовались.

Сегодня Секретная служба сообщила о возвращении 286 миллионов долларов, которые во время пандемии были незаконно получены в виде финансовой помощи от Управления по делам малого бизнеса.

РОЙ ДОТСОН, представитель Секретной службы США: Возможно, это одно из крупнейших расследований финансовых преступлений, которое мы когда-либо проводили.

В рамках этой схемы, по словам агентов, мошенники открывали подставные счета в банке Green Dot, используя фальшивые или украденные персональные данные. Этот банк заявил, что тесно сотрудничал с властями и ведомствами штатов, а также с федеральными властями и ведомствами, чтобы помочь выявить и устранить мошенничество.

Мы пообщались с Джейсоном Кейном, который руководит усилиями Секретной службы по возвращению украденных средств, предоставлявшихся в рамках программы финансовой помощи по COVID-19.

ДЖУЛИЯ ЭЙНСЛИ, корреспондент NBC: Общая сумма средств, пропавших в результате мошеннических действий, оценивается в сотни миллиардов долларов. А сегодня вы заявили об обнаружении 286 миллионов долларов. Неужели это лишь капля в море?

ДЖЕЙСОН КЕЙН, представитель Секретной службы США: Некоторые из них (расследований. — ИноТВ) продолжаются. И в ближайший год по мере того, как мы будем возвращать средства обратно налогоплательщикам, будут появляться новые данные.

ДЖУЛИЯ ЭЙНСЛИ: А для обнаружения остальных средств потребуется ли вам дополнительное финансирование со стороны конгресса?

ДЖЕЙСОН КЕЙН: Сейчас сложно ответить на этот вопрос и сказать: мне нужна конкретно вот такая сумма, чтобы заняться поиском остальных средств. Но я знаю, что если бы у меня было больше (средств. — ИноТВ), то я бы мог больше сделать.

По словам Кейна, мошенники, получавшие пандемические выплаты, зачастую находятся за рубежом — в странах, где они могут избежать ареста.

ДЖЕЙСОН КЕЙН: Определённые страны не всегда играют по тем же правилам, по которым играют Соединённые Штаты.

ДЖУЛИЯ ЭЙНСЛИ: Но, по его словам, охота продолжается. В целом это ведомство арестовало более 250 человек и вернуло почти 2,3 миллиарда долларов.

Дата публикации 23 августа 2022 года.