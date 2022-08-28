Мнение: Можете ли вы себе позволить кофе и шоколад?

Ярко светит солнце над Москвой, но не радует оно простых москвичей. Катарина Вагнер, журналист немецкой газеты ФАЦ, пишет, что полки наших магазинов всё ещё наполнены западными товарами — пастой Нутелла, кофе Чибо и шоколадом Милка. Однако большинство россиян, как полагает немка, слишком бедны, чтобы покупать импортную еду. Санкции разорили несчастных жителей России, так что нам приходится довольствоваться дешёвыми отечественными аналогами западных качественных товаров (ссылка).

Дежурно напомню, что в Германии кофе Чибо не растёт: немцы закупают кофе в Африке и в Южной Америке, а потом везут его на завод в Нижний Новгород, чтобы расфасовать по банкам и пакетам. Сейчас российский завод Чибо «продан» местному менеджменту, но я подозреваю, что практичные немцы оставили себе право выкупить завод за один рубль, когда американцы уберут ковбойский сапог с шеи Олафа Шольца.

Шоколад, в свою очередь, тоже выращивают за пределами Европы. (Для зануд — я знаю, что шоколад не растёт на деревьях в виде обёрнутых в фольгу плиток. Простейший рецепт шоколада включает в себя тёртые какао-бобы и масло какао. Плоды какао по размеру как небольшие кабачки, их снимают с шоколадных деревьев — опять-таки, в жарких странах).

«Итальянская» Нутелла закупает шоколад в условной Африке, потом везёт на фабрику Ферреро в село Ворша (во Владимирской области), там делает из него пасту и закатывает в банки. Насколько я знаю, итальянцы оказались покрепче немцев: из России не уходят, фабрику не продают. «Швейцарский» шоколад Милка, кстати, тоже делают во Владимирской области, в городе Покров.

Таким образом, уважаемая немка несколько преувеличивает значение своего региона. От ухода европейцев российский покупатель только выиграет, так как производственная цепочка станет на одно звено короче.

Мои знакомые из числа людей с деньгами последние месяцы ходят с горящими глазами — для них начались настоящие девяностые. В 1992 году они были слишком юны или слишком бедны, чтобы поучаствовать в дележе большого пирога, и вот сейчас американцы дали им второй шанс. Разница в том, что 30 лет назад делили советское наследство, причём делили плохо, грубо, с большим ущербом для государства и для общества. А сейчас делят наследство иностранцев, и делят хорошо — как сказали бы на Западе, «экологично». Никто никого не грабит, иностранцы бегут от нас самостоятельно, безо всякого принуждения с нашей стороны. Можно заработать огромные деньги, купив за бесценок фабрику у европейца или американца, и продавец даже не будет на вас зол, так как выгоняете его не вы. Конечно, жалко американских и норвежских пенсионеров, которые в итоге теряют свои пенсионные деньги от этого нового передела, однако элементарную справедливость никто не отменял. За русофобию надо платить.

Наконец, чтобы закрыть тему импорта, добавлю, что Милка, Нутелла и даже Линдт — марки для невзыскательного потребителя, которому что шоколад, что бутерброд с маслом и сахаром — одно и то же, лишь бы послаще и понажористей. По-настоящему хороший шоколад делают полностью российские фабрики: построенные с нуля в постсоветское время, с русскими владельцами, русским менеджментом и русскими марками. Не верите мне, спросите китайцев, они тоже подтвердят.

Теперь, когда мы всё это обсудили, задам вопрос в зал. Господа, можете ли вы себе позволить хороший кофе и шоколад? Или немка права: мы с вами вынуждены теперь беспомощно облизываться на яркие импортные упаковки, оставляя в нашей скудной проволочной корзинке только дешёвые сласти типа козинаков или халвы?

Обновление. По запросу радиослушателей, публикую состав Нутеллы. Взял из русской Википедии, но убедился, что в англоязычной Википедии пишут примерно то же самое. Предполагаю, что если бы состав кардинально отличался, пиарщики Нутеллы уже поправили бы.

— сахар 55 %;

— модифицированное пальмовое масло 23 %;

— лесной орех 13 %;

— обезжиренное какао 4 %;

— обезжиренное сухое молоко 5 %;

— остальное, в небольших количествах: лактоза, сухая сыворотка, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор идентичный натуральному (ванилин).