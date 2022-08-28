Жил в аду – Личное мнение

Как удивительно, но Павлик Прилучный продолжает открываться после свадьбы всё больше и больше с хороших сторон.

Теперь он заявил, что у него ничего такого не было не только с мадам Карпович, но и развод и три года после были сплошным и беспросветным кошмаром.



Как долго я искал тебя, Брутян. Фото: Соцсети

Нет, вы простите, но это нужно цитировать.

«Это были три года ада, я поседел. У меня был сердечный приступ, да много, что было за то время. И если бы не Мирослава Карпович – я бы не вытянул».

Что мы имеем в итоге на сегодняшний день?

Во-первых, жену Агату, говорит Павел, уважал.

«Ну, просто потому что я не смогу никогда ничего плохого сказать о матери своих детей».

Во-вторых, хоть и пообещал ничего плохого не говорить, всё-таки рассказал свою правду:

«В разводе виноваты всегда оба, а то, что на меня так взяли и все это слили – очень здорово. Я согласен – обливайте, пожалуйста! Если ей так было лучше и легче все это переживать – я потерплю. Ничего страшного, значит, так надо. Значит, ей было интереснее в этом направлении развиваться. Мне это не интересно, пиар мне не нужен был. Это зашло за всякие рамки.

Мужчина всегда виноват, я уже привык. Я не уважаю мужиков, которые дома бухают и бьют своих жен. Но это не моя тема, я по-другому воспитан. Но ей, видимо, выгодно было поставить ситуацию так. Она решила так развиваться дальше».

Получается, что Павел был хорошим мужем, а Агатка пиарилась. Что ж, Павел потерпит, ничего не скажет и промолчит, потому что настоящий мужик.

В-третьих, снова вернёмся к Карпович — ничего такого там не было. Друзья были и всё.

Ну, и самое главное — женился на Брутян быстро и без проволочек. Любовь — что ж поделаешь, когда всё вот так?

Одобряю, что Павел Прилучный высказался. Взял да и расставил все точки на буквой Ё.

И рАгата Мученица, и мадам Каропович должны правильно понять, что сказал всем Павел — никакого возрата к ним нет и быть не может.

Умничка всё-таки эта Зепюр — наставила мужчину на путь истинный.

А вы как вертите меняете к лучшему своего мужа? Делитесь секретами.

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