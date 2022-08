«Дети голодают, а родственников арестовывают, пытают, убивают» — NBC рассказал, что происходит в Афганистане с работавшими на США афганцами

В результате спешного вывода американских войск из Афганистана в этой стране остались десятки тысяч афганцев, работавших ранее на США, передаёт NBC. Как отмечается в материале, теперь эти люди в бегах, их дети умирают с голоду, а членов их семей арестовывают, пытают и убивают.

Пронзительные кадры с афганцами, отчаянно желающими сбежать в последние дни вывода войск. Люди цепляются за шасси Boeing C-17 на взлётно-посадочной полосе в аэропорту Кабула, а затем был смертник, который подорвал себя у ворот Эбби, убив 13 американских военных: 11 морпехов, одного солдата и одного моряка. Кроме того, погибли 170 мирных афганцев.

Тысячи жителей Афганистана покинули страну. Однако ещё десятки тысяч афганцев, работавших на США, оказались брошены вместе со своими семьями, при этом над ними нависла угроза со стороны «Талибана»*.

АНДРЕА МИТЧЕЛЛ, корреспондент NBC: Что вы почувствовали, когда улетел последний самолёт, а вы и ваша семья на него не попали?

НЕИЗВЕСТНЫЙ АФГАНЕЦ: Я был убит горем.

Мы скрываем его лицо, поскольку у человека, которого военные называли Фрэнком, на родине, где он на протяжении 12 лет работал переводчиком для военных и Госдепа, всё ещё остаются родственники. Он подпадал под получение специальной визы, и у него был пропуск от Госдепа.

НЕИЗВЕСТНЫЙ АФГАНЕЦ: Когда я добрался до аэропорта, то показал свой паспорт, свой пропуск, но они не принимали. Они сказали нет. Я был так близок к тому, чтобы сжечь этот пропуск, отправиться к талибам и сказать им, что я занимался тем-то и что если вы хотите меня убить, убейте сейчас.

ДЖЕЙМС РИЗ, отставной американский подполковник: Мы полагались на него. Он был человеком широчайшей души. Он делал всё, о чём мы его просили.

Фрэнк провёл 10 месяцев, прячась от талибов. Он перевозил свою семью из дома в дом каждые три дня. И он был одним из тысяч человек, моливших о помощи.

ФИЛИП КАРУЗО, исполнительный директор программы No One Left Behind: Люди рассказывают нам, рассказывают мне о том, что их дети умирают с голоду, что они в бегах, что членов их семей убивают или арестовывают, или пытают.

НЕИЗВЕСТНЫЙ АФГАНЕЦ: Одна из совершённых мной ошибок состоит в том, что я подверг риску всю свою семью. Если бы я об этом знал, то даже не взялся бы за это.

АНДРЕА МИТЧЕЛЛ: Вы бы не стали вновь этим заниматься?

НЕИЗВЕСТНЫЙ АФГАНЕЦ: Если бы я предвидел это 12 лет назад, то я бы и начинать не стал.

Фрэнк и его семья в прошлом месяце в конце концов прибыли в США, не имея ни работы, ни пособий, но они спросили, можно ли им сфотографироваться на фоне флага (США. — ИноТВ).

НЕИЗВЕСТНЫЙ АФГАНЕЦ: А затем я прокричал своим детям: «Ребята, мы сделали это».

Андреа Митчелл, NBC News.

Дата публикации 27 августа 2022 года.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.