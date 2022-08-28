 

“Два года разницы!” – Аня Покров, Артур Бабич признались в романе

28.08.2022, 20:55, Разное
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Артур Бабич и Аня Покров, популярные блогеры, не могут скрыть своих отношений. Подписчикам стало известно, что они вместе уже два года.
В блогах пары делились милыми фотографиями. Молодые люди в возрасте 22 лет нежно смотрят друг на друга, обнимаются и целуются. Легко заметить, что молодых людей связывают общие увлечения и деловые отношения. Но также их связывают искренние чувства. “Мы вместе уже 2 года. “Теперь вы знаете, все так и есть”, – делится радостью пара.

Вдохновленные поклонники поздравили пару. Многие утверждают, что уже давно заметили взгляды пары. “Мы, кстати, знали об этом два года”; “Наконец-то признался”; “Мы все знали!”. Они написали: “Я люблю тебя!”. Они были так же рады за своих кумиров. “Это мой лучший день в жизни!”; “Пара или год!”. “; “А началось все с того, что Артур сделал аудиоролик под Анин звук”, – не могли сдержать радости другие.

Как оказалось, личная жизнь Покрова не всегда складывается легко. Но и на сцене бывают проблемы. Аня и Филипп Киркоров горячо поссорились на премии Муз-ТВ. В коротком интервью звезда Сети заявила, что Бабич и Милохин лучше, чем она и Дава.


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