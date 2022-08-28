Накануне своей свадьбы умер Никита Сумароков, 30-летний участник КВН

Никита Сумароков был юмористом, который участвовал в лиге КВН “Новая версия”, в Нижнем Тагиле. Затем он стал вести праздничные мероприятия. Через несколько недель юморист должен был отпраздновать свой 31-й день рождения, но его жизнь оборвалась.

Лидер “Северного квартала”, команды, выступавшей в начале 2010 года, строил планы: он хотел, чтобы его возлюбленная вышла за него замуж, и дата была назначена на 23 сентября. Сумароков внезапно умер два дня назад. Друг ведущего поделился более подробной информацией о случившемся.

“Он шел по улице и зашел к друзьям. Он задержался за гаражами буквально на две минуты и не вернулся. Прибывший фельдшер констатировал остановку сердца. Они продолжают практиковать свои знания. Денис, друг комика, сообщил, что вскрытие состоится 29 августа.

Мужчина вспомнил последние дни Никиты. “Раньше мы общались друг с другом каждый день, перед смертью он позвонил мне за три часа до смерти. Я в это время работал и сказал, что не могу говорить. Я позвоню еще раз. Он сказал, что это был его последний звонок”.

Сумароков будет похоронен 31 августа.