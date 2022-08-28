 

Накануне своей свадьбы умер Никита Сумароков, 30-летний участник КВН

28.08.2022, 20:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Никита Сумароков был юмористом, который участвовал в лиге КВН “Новая версия”, в Нижнем Тагиле. Затем он стал вести праздничные мероприятия. Через несколько недель юморист должен был отпраздновать свой 31-й день рождения, но его жизнь оборвалась.
Лидер “Северного квартала”, команды, выступавшей в начале 2010 года, строил планы: он хотел, чтобы его возлюбленная вышла за него замуж, и дата была назначена на 23 сентября. Сумароков внезапно умер два дня назад. Друг ведущего поделился более подробной информацией о случившемся.

“Он шел по улице и зашел к друзьям. Он задержался за гаражами буквально на две минуты и не вернулся. Прибывший фельдшер констатировал остановку сердца. Они продолжают практиковать свои знания. Денис, друг комика, сообщил, что вскрытие состоится 29 августа.

Мужчина вспомнил последние дни Никиты. “Раньше мы общались друг с другом каждый день, перед смертью он позвонил мне за три часа до смерти. Я в это время работал и сказал, что не могу говорить. Я позвоню еще раз. Он сказал, что это был его последний звонок”.

Сумароков будет похоронен 31 августа.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.12.21 / Более 20 тысяч человек заразились коронавирусом в России под Новый год

18.07.21 / США хотят построить в Британии гигантский космический радар

25.05.21 / Sinch, шведский гигант по взаимодействию с клиентами, привлекает 1,1 миллиарда долларов при участии SoftBank и Temasek.

03.02.22 / Силовой прием

06.06.22 / Это вам не «Евровидение» – обозреватель Times призвал не лишать ЧМ по футболу духа соперничества ради сборной Украины

03.09.20 / Маска, я тебя знаю: Кейт Бланшетт, Тильда Суитон и другие звезды на церемонии открытия Венецианского кинофестиваля

30.03.22 / 97% россиян желают попасть под такие же санкции, как Михаил Фридман

01.07.22 / Мнение: В Луганске начали выдачу российских паспортов

22.08.21 / 5 советов, как держать себя в форме, от Алины Астровской

25.08.21 / Женственно, гламурно, ярко: 50-летний блогер создает стильные образы благодаря гармоничному сочетанию цветов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика