 

Мнение: Урожаи в брежневском СССР, сокращение пшеничного экспорта и умеет ли Россия молоть муку

28.08.2022, 20:55, Разное
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1. Судя по графику общего сбора зерновых в России, уже в брежневские времена у нас были довольно высокие урожаи. Не такие рекордные, как последние 10 лет при Путине, но всё равно довольно внушительные (ссылка). Но почему-то экспортировать в больших масштабах зерно начала именно современная Россия, тогда как СССР его, наоборот, закупал за рубежом. В чём причины?
 
Возможно, дело в следующем:

– доля пшеницы в советское время была меньше, больше выращивали кормовых культур, вроде овса, или менее притязательных к климату злаков, вроде ржи;
– из-за дефицита комбикормов на корм свиньям и коровам часто шла и пшеница, иногда уже в форме выпеченного хлеба, который специально для этого скупали колхозники;
– с хранением зерна в СССР дела обстояли скверно (хотя и не так скверно, как на овощебазах), значительная часть собранного урожая терялась, а кое-что и разворовывалось;
– урожайность в СССР была ниже, больших урожаев добивались за счёт обработки больших площадей, что способствовало дополнительным потерям при хранении и транспортировке;
— остро стояла проблема приписок, многие урожаи существовали только на бумаге.

То есть, проблемы советского времени были связаны не столько с технологиями, сколько с общим бардаком в сельском хозяйстве.

2. В июле-августе экспорт пшеницы из России сократился на 27% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в тоннах (ссылка). Из-за этого некоторые начали бить тревогу: мол, подействовали западные санкции…

И вправду, санкции несколько затруднили вывоз зерна из России. На Западе борются за свободный вывоз зерна с Украины «ради голодающей Африки», но при этом создают проблемы для российских экспортёров и морских перевозчиков.

Полагаю, снижение экспорта временное. Урожай в этом году ожидается рекордный, а логистические цепочки уже перестроились в достаточной степени, чтобы мы могли продать его по хорошей цене.

3. В комментариях пособники Запада написали забавное: мол, Россия не может даже сама молоть зерно в муку, и поэтому вывозит его в Турцию, где турки производят помолку.

Это ошибка. В России полно собственных мукомольных заводов (ссылка). А зерно экспортируют именно в виде зерна, а не муки, потому что так проще и безопаснее. Мука не только легко портится от влаги, она ещё и взрывоопасна.

Источник: Место для дискуссий


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