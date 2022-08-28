Обещанные Бегловым станции метро рискуют не появиться в срок из-за обозначившегося дефицита средств и кадров у МССС

Губернатор Александр Беглов обещал, что до 2050 года в городе появится 89 новых станций метро, которые увеличат транспортную связанность районов. Однако докладная записка о состоянии «Метростроя Северной столицы» намекает, что дела у подрядчика идут не столь хорошо, чтобы выполнить амбициозный план в срок.

С начала 2022 года МССС исполнила около 30% от плана по строительству Красносельско-Калининской линии на сумму 2,682 млрд рублей. Из них оплачено только 1,78 млрд. К 1 сентября отставание подрядчика от производственной программы рискует составить почти 2,31 млрд рублей.

Аналогичная ситуация складывается с Лахтинско-Правобережной линей. Также компания сталкивается с дефицитом рабочей силы и строительных материалов.

По подсчетам КРТИ, для завершения основных работ и исключения проблем с выплатой заработной платы МССС нуждается в авансе от властей в размере 18 миллиардов. Сейчас банк ВТБ рассматривает вопрос предоставления «Метрострою Северной столицы» 5 миллиардов. Интересно, что безубыточной компания станет только к 2028 году.

Есть основания полагать, что КРТИ и новому «Метрострою» вскоре предстоит пережить проверку Контрольно-счетной палаты.

СМИ писали, что предшественник МСС — АО «Метрострой», был признан банкротом в 2021 году. Однако эксперты полагают, что компания была обанкрочена намеренно по конфликта интересов. При этом МССС уже скоро может стать государственным предприятием. По данным «Фонтанки», «ВТБ Девелопмент» уже обсуждает вопрос возможной продажи своей доли Смольному.