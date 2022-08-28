Понадобится фольга, пилочка и апельсиновая палочка: как снять гель-лак самостоятельно

Преимущество гель-лака заключается в том, что его можно долго носить. Это довольно устойчивое покрытие. Но оно начинает выглядеть неаккуратно, как только ногти отрастают. Если и дальше откладывать визит в салон, то маникюр и вовсе смотрится непривлекательно. Что делать, если вам предстоит важное мероприятие, а возможности посетить мастера нет? В статье мы расскажем, как снять гель-лак самостоятельно.

Что вам понадобится

Подготовьте следующие инструменты и материалы для процедуры:

ножницы; пилочка; увлажняющий крем; фольгу; шлифовщик (баф); ватные диски; салфетку или бумажное полотенце; жидкость для снятия гель-лака; апельсиновую палочку; масло для кутикулы.

Не заменяйте апельсиновую палочку пушером, особенно если вы новичок в маникюре. Вы можете по неопытности повредить ноготь, так как вам будет трудно отличить ногтевую пластину от лакового покрытия.

Раскладываем инструменты

Разложите перед собой все необходимое. Обязательно расстелите салфетку или бумажное полотенце, чтобы снятые частицы лака попадали на него и вам было легко их выбрасывать.

Подготавливаем ватные шарики и фольгу

Вырежьте из ватных дисков заготовки. Они должны соответствовать по форме и размеру вашим ногтям. Это позволит избежать чрезмерного контакта кожи с жидкостью для снятия гель-лака.

Теперь разрежьте фольгу на 10 частей. Каждый кусочек должен быть такого размера, чтобы вы могли легко завернуть в него палец.

Обрабатываем кремом

Обработайте увлажняющим кремом область вокруг каждого ногтя. Это предотвратит ее пересыхание и повреждение.

Снимаем топовое покрытие

Возьмите пилочку и аккуратно спилите топовое прозрачное покрытие. Действуйте аккуратно, чтобы не задеть поверхность ногтя.

Наносим жидкость для снятия лака

Нанесите жидкость для снятия гель-лака на ватные диски. Положите их на каждую ногтевую пластину. Теперь заверните каждый палец в фольгу.

Держите жидкость на ногтях не менее 15 минут. Не снимайте фольгу и ватные диски раньше этого времени. Иначе состав не успеет растворить лак, и вам будет трудно его снять. Чтобы узнать точное время размачивания, ознакомьтесь с инструкцией к лаку.

Работаем апельсиновой палочкой и бафом

После размачивания аккуратно снимите апельсиновой палочкой остатки лака. Не спешите снимать всю фольгу. Обрабатывайте каждый ноготь поочередно.

Если на ногте остаются “упрямые” остатки лака, которые плохо поддаются удалению, то не пытайтесь их отдирать силой. Это приведет лишь к травмированию ногтевой пластины. Лучше еще раз смочите ватный диск жидкостью с ацетоном, заверните палец в фольгу, подождите 15 минут и повторите процедуру.

Затем отшлифуйте каждый ноготь бафом. Это позволит выровнять поверхность пластины.

Завершающий этап

Когда весь лак будет снят, обработайте кутикулу питательным маслом. Аккуратный маникюр завершен!

Заключение

Мы рассказали вам о домашнем способе снятия гель-лака. Он выручит вас в экстренной ситуации. Но слишком часто прибегать к нему не стоит. Нельзя исключать вероятность ошибки и повреждения ногтя. Поэтому такую процедуру предпочтительнее делать в салоне.