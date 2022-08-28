Мнение: Поджог машины работника Генштаба

Поджог машины работника Генштаба

СМИ сообщили, что «неизвестная» подожгла в Москве автомобиль, принадлежащий Евгению Секретареву, заместителю начальника 8 управления Генштаба ВС РФ. В этой новости интересен не столько сам факт поджога, который вполне укладывается в статистику людей с психическими отклонениями, подверженными внешним воздействиям. Гораздо важнее другое — откуда дама знала, что авто принадлежит этому чиновнику, и почему его имя появилось в прессе? Дело в том, что 8 управление ГШ отвечает в первую очередь вовсе не за цензуру в общепринятом понимании. Его главная задача — разработка и реализация принципов СУВ (скрытого управления войсками) через создание и развитие шифрованной и кодированной связи ( кодировочных и шифровальных машин, систем ЗАС, шифрблокнотов и т. п.). Причем не только для Вооруженных Сил, но и для АП, правительства, МИДа, ФСБ, части управлений СВР, МВД и других государственных структур. Кадровый состав 8 управления засекречен на уровне разведчиков-нелегалов, шифровальщиков и их технику охраняют как ЗВР ЦБ. Тем более, если речь идет о руководителях, по определению обладающих большим объемом информации. Адресный поджог автомобиля под проукраинскими лозунгами одного из руководителей 8 управления вызывает немало вопросов к особистам МО.

https://t.me/kremlinprachka/20725 – цинк

Мы поговорили с зятем 65-летней Елены Беловой, которая вчера подожгла BMW замначальника Управления Генштаба ВС РФ (https://t.me/shot_shot/43172) и кричала во время задержания "Азов — сила!" (https://t.me/shot_shot/43174)*.

По словам родственника, пенсионерку якобы похитили около двух дней назад и загипнотизировали сотрудники СБУ. Они требовали выкуп в ₽500k, угрожали убить Елену и прислать по частям (видео 1). В квартире Беловой члены семьи нашли около 40 чеков о переводах по ₽15k, россыпь кредиток и выписку о займе в ₽500k. Куда именно бабуля пересылала деньги, неизвестно. Со слов зятя Елены, перед поджогом похитители писали ему с намёками, что скоро их семье придётся платить за дорогую машину (https://t.me/shot_shot/43173).

Также злодеи присылали зятю голосовухи (видео 2), на которых неизвестный учит Белову поджигать машины.

Еще видео на тему + скрины с телефона.

https://t.me/shot_shot/43176

https://t.me/shot_shot/43181 (момент поджога)

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