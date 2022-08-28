 

Мнение: О жестокой мести за Дашу Дугину… Что стало с Натальей Вовк?

28.08.2022, 20:01, Разное
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Интересные новости, от которых воскресный вечер вдруг резко перестал быть томным

Пришли они, что ещё более неожиданно, из спокойной и тихой Австрии. Куда, вероятно, скатались на уик-энд очередные герои-любители «шпилей».

Короче, австрийская газета Exxpress выдала сенсационную новость про украинку Наталью Вовк, которую российское следствие считает как минимум причастной к убийству российской журналистки и общественной активистки Дарьи Дугиной, дочери политолога и философа Александра Дугина. Как максимум, следственные органы РФ называют указанную даму исполнительницей заказного убийства.

Так вот… Издание, ссылаясь на некое сообщение в Telegram, которое якобы «распространяется со скоростью лесного пожара», объявило о том, что Наталья Вовк погибла. Точнее, была жестоко убита неизвестным или неизвестными. По информации газеты, погибшей было нанесено не менее 17 ножевых ранений.

Правда, с подтверждением этой сенсации вышла незадача. На опубликованной фотографии, которая также была взята из Telegram, действительно видна темноволосая женщина, которая лежит на кровати в луже крови. Но изображение размыто, и опознать личность едва ли возможно. А тут ещё пользователи соцсетей сообщили, что драматичное фото, которое опубликовало австрийское издание, российские #СМИ широко тиражировали ещё летом 2020 года. И что на самом деле снимок был сделан с места убийства Марины Панкратовой в Москве незадолго до её свадьбы. В преступлении признали виновным её жениха, которого приговорили к 14,5 годам колонии строгого режима.

Наконец, уже и австрийская сторона подтвердила: #информация — фейк. «После консультации с нашими коллегами из Управления государственной безопасности и разведки (DSN) мы можем сообщить вам, что в Австрии не известно ни об одном подобном случае. Поэтому мы не можем подтвердить достоверность этой информации», — сообщили РБК в пресс-службе австрийского МВД. Ответ несколько уклончивый, но всё же достаточно внятный.

И теперь возникает вопрос: что же это было? Ещё одна информационно-психологическая «спецоперация», призванная в очередной раз выставить Россию «жестокой убийцей» перед лицом европейского общественного мнения? Погоня «жёлтой прессы» — а она есть и в Европе, — за дешёвой сенсацией? Чей-то жестокий розыгрыш или попытка запугать уже саму Наталью Вовк?

Чьи уши торчат за этим инцидентом?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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