 

К ресторанам выдвинут требование – минимум 70% блюд должны относиться к русской кухне

28.08.2022, 19:33, Разное
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Министерство культуры и Роспотребнадзор согласовали постановление о популяризации национальной кухни.

Планируется усилить требования к ресторанам – их меню должны будут состоять не менее чем на 70 процентов из традиционных отечественных блюд, таких как борщ, солянка или блины.

По словам замминистра Василия Кучерова, нововведение позволит большинству граждан переоценить свои вкусовые предпочтения, а некоторые впервые попробуют русскую кухню и убедятся в её превосходстве.

– Не важен тип заведения: суши-бар, китайский ресторан или пиццерия. Семь из десяти блюд должны относиться к русской кухне, остальные – на выбор владельцев заведения. Исключения сделаем только для национальных республик, – пояснил чиновник.

Постановление вступит в силу 1 сентября и будет действовать полгода. После этого в ведомстве оценят финансовые показатели рестораторов и спрос на блюда русской кухни. Если интерес к ним не повысится, тогда будет введено новое правило, согласно ему, заказать блюдо другой кухни можно будет в случае заказа русского блюда.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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