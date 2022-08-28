В районе Волжского рынка загорелся дом

В Волжском Волгоградской области загорелась квартира в многоэтажке. Очаг возгорания находился рядом с рынком, рассказал РИА Новости представитель ГУ МЧС России.

В воскресенье вечером на улице 40 лет Победы загорелась крыша крытого рынка площадью 700 квадратных метров. Позже огонь охватил 7 тысяч квадратных метров.

Представитель департамента сообщил, что также был зафиксирован случай возгорания в квартире высотного дома, расположенного прямо рядом с рынком. Он заявил, что возгорание произошло на балконе дома.

Собеседник сказал, что эти пожары не связаны между собой.