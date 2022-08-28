В районе Волжского рынка загорелся дом
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В Волжском Волгоградской области загорелась квартира в многоэтажке. Очаг возгорания находился рядом с рынком, рассказал РИА Новости представитель ГУ МЧС России.
В воскресенье вечером на улице 40 лет Победы загорелась крыша крытого рынка площадью 700 квадратных метров. Позже огонь охватил 7 тысяч квадратных метров.
Представитель департамента сообщил, что также был зафиксирован случай возгорания в квартире высотного дома, расположенного прямо рядом с рынком. Он заявил, что возгорание произошло на балконе дома.
Собеседник сказал, что эти пожары не связаны между собой.
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