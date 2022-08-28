Мнение: “Опустился в минус”

Из письма в письмо, уже традиционно, люди пишут “покатилась в минус”, “опустилась в минус”, “понял, что в минусе” и тому подобное.

Сколько бы я ни писала, что в минус нельзя опуститься, нельзя покатиться, что минус – это очень хорошо, мне все равно пишут “опустился”, ежедневно, упорно.

Я понимаю, что мой блог по кускам разносят в разные степи, пересказывают своими словами, и если ошибка успела укорениться в народе, ее как ту репку – тянешь-потянешь, толку мало.

Давайте обсудим, чем чревата такая ошибка, и почему у людей, которые эту ошибку делают, все идет наперекосяк.

Вот я возьму пару последних писем, где люди пишут так и ощущают себя “опустившимся в минус”, и каждый из этих авторов обязательно косячит в отношениях.

То есть отношение к минусу как к чему-то плохому, низкому, унизительному непременно приводит к косякам в отношениях.

Это ошибочная установка, она направляет вашу энергию против вас.

Так все баги программируют отрицательные события в поле: направляя вашу энергию против вас.

Минус – это состояние влюбленности, влечения к человеку, потребности в нем.

Дисбаланс плох не тем, что кто-то в минусе, а тем, что другой в плюсе и только в этом.

В дисбалансе большой минус стоит уменьшать, но опять же не потому, что большой минус – это плохо, а потому что у второго – плюс.

Минус – это очень хорошо, плохо, когда ваш партнер – в плюсе, и когда вы в отношениях в плюсе – тоже плохо.

Лингвистически это сложно запомнить, потому что люди привыкли считать, что быть в плюсе – это иметь какой-то избыток, а минус – это недостаток чего-то, поэтому плохо. Но это установка жадных людей и в поле она действует наоборот.

Поле – пространство энергетическое, а с точки зрения энергии минус – это мотивация, движение тока, а плюс – остановка потока, отрицательная мотивация, отвращение.

И если вы не осознаете это по-настоящему, вы не сможете ничего понять про поле.

Это только кажется, что ошибка про минус остается на уровне формулировок, на самом деле все люди, которые пишут про свой минус жалобно и печально, имеют очень мало энергии и настроены еще больше ее сокращать.

Если вы любите минус, вы настроены на активный, живой поток, и он у вас будет.

Если вы минуса боитесь, избегаете, если считаете минус унижением, ваша фрустрация будет расти.

Вот, например, пишет мужчина. Опубликую только небольшой фрагмент письма.

dokzone

“17 лет совместной жизни, взлеты, падения, хорошие и не очень моменты в жизни.

Начиная с пандемии я понимаю что ситуация меняется не в мою пользу. В отношениях дисбаланс.Я начинаю понемногу опускаться в минус.

У нее появляется вторая работа, потом третья. Хотя зарплата у меня всегда выше, у нее наоборот огромный круг общения по сравнению со мной.

Начинаю нервничать придираться, в один момент включаю ищейку, как обычно ни чего не обнаружив, сливаюсь. Сам открываюсь, начинаются пустые разговоры и т.д. Даю слово больше так не делать.И нарушаю его через 8 месяцев.То есть несколько дней назад.

Она сначала пытается сгладить, но я на эмоциях еще больше вывожу ее из себя.И следующим утром она мне говорит что все, больше не может со мной жить, разлюбила меня.

Сначала говорит что нужно время, потом что все кончено.

Я был таким и сяким, мало внимания.То есть я штурманил, был попрошайкой, включал ищейку.

Я просто все спокойно выслушал, спросил,-не жена она мне? Она ответил нет не жена.

На следующее утро я собрал вещи и ушел, без слов. Детям сказал что я вернусь.Других слов не нашел.

Теперь к ситуации которая есть сейчас. Сегодня уже 17 -ый день.

Я взял дистанцию. Ни звонков ни чего.

Она первой позвонила через три дня, и сказала что ей тоже плохо, и вообще она меня любила, но жить со мной не хочет. Я просто слушал и потом прощался ни чего так и не сказав. На следущий день снова звонок я не ответил.”

Обратите внимание, автор очень боится “опуститься в минус” и поэтому косячит с женой.

Дальше в письме он пишет, как сильно любит жену и детей, как хотел бы сохранить отношения, но что он делает?

Он так боится быть минусом, то есть любящим, заинтересованным, нуждающимся в отношениях, что поступает неверно шаг за шагом.

При малейшем охлаждении жены или даже кажущемся ее невнимании его корону начинает бомбить, он пускается в слежки, придирки, разборки.

Почему “девушки-плюс” (те, кто ненавидят быть в минусе) всегда так неправильно ведут себя в конфликтах? Они изо всех сил показывают, что им всегда надо меньше, еще меньше, заинтересованности их нет, нужды у них нет, тяга отсутствует. Поэтому в конфликтах они либо сразу дистанцируются, либо оскорбляют партнера. В браке дистанцироваться без достаточного повода – очень большой косяк. Брак – это тесный союз людей, тем более когда есть дети. Если вы даже просто намекаете на разрыв связи – это уже косяк, тем более если уходите. Оскорбления в сторону партнера тоже связаны с бомбящей короной. Вы хотите высказать ему поскорее все самое плохое, чтобы ни дай Бог не показать, что вы минус, что вы хотите мира, что вы дорожите отношениями.

Наш автор делает и то, и другое. Он и оскорбляет жену, и сразу же уходит, когда она огрызывается на оскорбление.

Дальше наш автор ведет себя скупо и гордо, давая понять жене, что встречных шагов она не дождется.

То есть он целеустремленно идет к окончательному разрыву, оставив без внимания даже своих детей, в полной уверенности, что чем более высокомерным и холодным он будет, чем больше снизит свой минус, тем быстрей “поднимется” и вернет себе интерес и любовь жены.

Однако косяки не сокращают плюс жены, а выращивают его. Ситуация в этом письме имеет отрицательную динамику. А главное растут хвосты в поле мужчины, которые ему не дадут спокойно жить.

Вот похожее женское письмо “опустившейся в минус”. Маленький фрагмент опубликую.

Здесь брака и детей нет, но есть серьезные отношения и совместная жизнь.

Точнее это было и сплыло.

rud_len

“Вместе с ним я прожила год. Кроме него я никого не видела, он был лучший и я была счастлива от того, что он рядом. В это время я жила за счет биржи и М., потому что не могла найти работу. Какое-то время за мое хорошее поведение и комфортный быт он дарил дорогие подарки, всегда покупал продукты. Я же его любила безумно, заботилась и пыталась скорее выйти из финансовой зависимости. Я всегда понимала, что я в глубоком минусе, в дисбалансе. В целом его границы были гораздо лучше моих, и я старалась тоже формировать границы. За год свое решето я тоже научилась сдерживать, но последнее время, на его охлаждение я уже плохо контролировала себя и пускала в ход щипцы. Убирала претензии и превращалась в коврик.

Весной я устроилась за небольшую зарплату в офис, вникала в работу и закрывала глаза, на изменения в его поведении. За неделю до нашего расставания он вообще перестал говорить куда и на сколько уходит, перестал звонить мне, закрылся полностью и приходил только ночевать. Как-то я спросила, «ты когда домой», а он ответил «зачем домой?», но пришел. Я понимала, что что-то происходит, догадывалась, что он переписывается с кем-то, потому что он начал прятать телефон. При этом надеялась, что все как-то рассосется.

Однажды, в конце недели, когда мы пришли домой с посиделок с его друзьями, это был единственный совместный вид досуга, я не смогла сдержаться и залезла в его телефон. Увидела, что М. переписывается с девушкой. Я ее знаю, она весь год ездила на его машине, но пока мы жили с ним, он с ней не общался. А теперь писал ей, что я его задолбала, что выношу мозг. Сам факт переписки с девушкой меня настолько выбил из остатков равновесия, что я уехала на всю ночь. Он даже не спросил куда. А на утро ушел. Вещи и одну из двух собак забрал на следующий день, когда я была на работе. Первую неделю раза три писал, спрашивал, как моя вторая собака, потому что она болела, когда все произошло. Я отвечала коротко и по существу”.

Посмотрите на автора “в глубоком минусе”. Минус, то есть любовь свою, она считает чем-то вроде ямы, а себя чувствует на дне этой глубокой ямы, внизу.

Ее не смущает даже то, что пока она порхала и обожала мужчину, он дарил ей подарки и был очень доволен, то есть ее минус был ему очень по душе, он и сам тоже был в минусе. Минус + минус = счастливый союз.

Именно когда автор стала загоняться по поводу глубины своего минуса и особенно когда она заподозрила, что минус мужчины не так глубок как ее, ее корону стало отчаянно бомбить.

Все “девушки-плюсы” ненавидят любовь, не хотят любить, хотят властвовать.

Поэтому ничего кроме косяков у них нет в отношениях. Потом еще сливы, когда до них доходит, как они накосячили, но сливы косяки не компенсируют. И сливов они так боятся, что на каждый их слив бывает еще несколько косяков.

Своих кислых щей и придирок автор не видит. Дальше в письме мужчина прямо ей говорит, что она достала его выносами мозга и все разрушила сама. Но автор наша боится только своего минуса, а не своего плохого поведения.

Вероятно, когда автор была без работы, она вела себя более мягко, но как только вышла на работу, стала загоняться из-за своего воображаемого “глубокого минуса” и мужчина действительно стал остывать. “Зачем домой?” – это о том, что у них больше нет совместного приятного досуга, между ними выросла стена.

Как поступает наша “девушка-плюс”, заметив плюс партнера? В возмущении она залезает к нему в телефон и приходит в гнев от того, что он жалуется на нее подруге. И дальше она не пытается измениться или поговорить с ним, а просто уходит на всю ночь.

Это ее квартира и поэтому мужчине ничего не остается как собрать вещи и тоже свалить, ведь хозяйка дала ему понять, что жить с ним не хочет и готова ночевать на улице.

Из всего этого у автора вывод только один: она в “глубоком минусе” и ее бросили, поэтому надо быть гордой и независимой.

Одновременно с косяками и гордо задранной головой оба автора надеются на возобновление отношений. Первому автору жена звонила и пыталась позвать на встречу, ко второму автору мужчина попытался вернуться в какой-то момент, но ей показалось, что он не достаточно осознал свою вину и не достаточно подрастил ее значимость.

Какую значимость, рапаны? Почему ваша значимость должна вырасти от ваших косяков?

Кому вы нужны, упивающиеся своей важностью?

И это только микроскопическая часть писем от “минусов”, которые более всего в жизни боятся любить и показывать свою любовь.

Как думаете, друзья, с чем связано такое упорное непонимание Учениц темы минусов?

Уже завтра, а то и сегодня мне опять придут письма, где авторы будут оплакивать свой минус.

Понятно, почему фокус в дисбалансе должен быть на плюсе партнера?

И как надо воспринимать растущий плюс партнера, кто сформулирует?