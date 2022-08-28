Гороскоп на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022 года

Теперь

уже официально: осень на этой неделе начинает и выигрывает. Но какого-то

резкого рывка, конечно же, не будет. Энергия, работоспособность и

заинтересованность в делах будут расти постепенно и незаметно, вместе с Луной. А

1 сентября – приятное совпадение – мы получим от планет хороший заряд энергии.

Пригодится в учебе и работе!

Трех

первых дней недели должно хватить для подготовки и окончательного закрытия

августовских тем: кому-то надо сдать отчет, а кто-то только возвращается с

каникул. Планеты с понедельника по среду будут любезно помогать нам завершать

дела и готовиться к новому сезону.

1

сентября Марс с Юпитером объединят усилия, чтобы расшевелить наши амбиции, и им

это удастся! День будет идеален для составления планов и списков: чем

заниматься, что изучать, куда двигаться нынешней осенью. Однако не обойдется

без подводного камня.

Старайтесь

критически оценивать свои силы! Юпитер славится способностью все преувеличивать,

так что если в вашем плане на сентябрь 15 книг к прочтению, куча онлайн-курсов,

глобальный шопинг и несколько поездок за город, вам стоит остановиться и

разделить все свои цифры на 2 или на 3.

Ведь

сентябрь 2022 – это месяц не про гонку за успехом. У него просто нет

возможности придать вам скорости! С 10 сентября длинный список ретро-планет

пополнит Меркурий, и эта неделя будет последней, когда он идет прямо, хоть и

медленно.

Поторопитесь

с покупками, походом к врачу, составлением расписания на месяц, оформлением

документов, заказом товаров через интернет, поиском работы, запуском проектов,

переговорами, подачей заявок и прочими делами, в которых важна помощь

коммуникатора – Меркурия.

Выходные

постарайтесь провести активно. В субботу планеты выстроятся в причудливую

комбинацию, которую астрологи называют «повозка». Она обещает помощь и везение

в делах. А в воскресенье Марс займет королевский градус в Близнецах. В такие

моменты пассивный отдых вызывает диссонанс. Занимайтесь чем-то, не допускайте

застоя энергии. Так вы зададите верный вектор сентябрю!

Овен

Всю

неделю Марс будет заряжать вас энергией и толкать вперед, что может помешать

действовать осмотрительно. Возьмите за правило периодически останавливаться и

задавать себе наводящие вопросы, чтобы прочувствовать реальность. Особое

внимание – личной жизни: там может назревать конфликт.

Телец

Марс

заставляет вас активнее искать подработку или новые источники дохода, и тут

нужно поторопиться – к 10 сентября вы должны определиться. В целом вы будете

справляться с новыми задачами, которые принесет сентябрь – энергии на это

хватит. Хлопоты Тельцов-родителей увенчаются успехом.

Близнецы

Марс

в вашем знаке продолжает играть роль шила, которое не дает покоя и постоянно

подбрасывает новые идеи. Покой вам только снится, и знаете, многие в зодиаке

вам бы позавидовали! Никакого застоя, вы мчитесь вперед. Главное – выбирайте

дорогу, придерживайтесь основного направления.

Рак

На

этой неделе вы можете создать хороший задел на месяц и впоследствии на него

опираться. Успех возможен в учебе, продажах, поездках, чтении, переговорах,

социальных проектах. Любые дела будут лучше удаваться, если вы не станете их обнародовать

– сентябрь это месяц тихой закулисной работы.

Лев

Вам,

в отличие от других, стоит сосредоточиться на окончании дел, а не на начале

новых. Вспомните, что вы делали в августе, и подведите итоги. Однако и новый

месяц ставит перед вами свои цели, и хорошо бы за неделю успеть вникнуть в их

суть, чтобы до 10 сентября придать им конкретики.

Дева

Можно

выдыхать! Конфликт между Солнцем в вашем знаке и Марсом на этой неделе сойдет

на нет, что обязательно принесет вам облегчение. Все, что связано с работой и

деньгами, будет отлично получаться, если вы сможете хладнокровно отметать

предложения, которые слишком хороши, чтобы быть правдой.

Весы

Меркурий

в вашем знаке – главный игрок этой недели, но если в учебе и поездках он будет

действовать смело и четко, то в личной жизни наоборот – путать и затягивать в лабиринт

обсуждений всего подряд. Берегите свои отношения, не давайте пустых обещаний и

не преувеличивайте проблемы.

Скорпион

Марс

поможет решать финансовые вопросы вроде оформления страховки или соц.пособия,

но в зарабатывании денег придется рассчитывать только на свои силы. Не

торопитесь что-то начинать – вам пока выгоднее

заканчивать и подводить итоги, а в выходные обязательно дайте телу

нагрузку.

Стрелец

В

середине недели вы будете добиваться успеха на переговорах, консультациях, в

деловом общении и на романтических свиданиях, но на пятницу такие дела не

назначайте – вам будет сложно удерживать взятую планку. Зато выходные полностью

ваши: что бы вы ни затеяли, все сложится удачно.

Козерог

Вы

сможете улучшить условия, в которых живете или работаете. Если назрела

необходимость купить новый компьютер, стол или ортопедический матрас, сделайте

это. Любое общение – по работе, в семье, с друзьями или любимым человеком –

принесет позитивные сдвиги и доставит удовольствие.

Водолей

Звезды

все чаще напоминают вам о делах и темах 2021 года: возможно, придется что-то

доделать или вынести оценку тем событиям. Не отмахивайтесь – пора закрыть

вопрос. Тем более неделя обещает оказаться позитивной: у вас будет хорошее

настроение и поддержка звезд в учебе, развлечениях, покупках и в любви.

Рыбы

Удачная

неделя для заработков, особенно вторая половина, с четверга по воскресенье.

Даже в выходные могут приходить предложения и запросы на ваши услуги. Уделите

внимание своим долгам, кредитам и налогам – проверьте, все ли в порядке. Домашние

дела будут решаться на удивление легко, что порадует и вдохновит.