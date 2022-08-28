Гороскоп на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022 года
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Теперь
уже официально: осень на этой неделе начинает и выигрывает. Но какого-то
резкого рывка, конечно же, не будет. Энергия, работоспособность и
заинтересованность в делах будут расти постепенно и незаметно, вместе с Луной. А
1 сентября – приятное совпадение – мы получим от планет хороший заряд энергии.
Пригодится в учебе и работе!
Трех
первых дней недели должно хватить для подготовки и окончательного закрытия
августовских тем: кому-то надо сдать отчет, а кто-то только возвращается с
каникул. Планеты с понедельника по среду будут любезно помогать нам завершать
дела и готовиться к новому сезону.
1
сентября Марс с Юпитером объединят усилия, чтобы расшевелить наши амбиции, и им
это удастся! День будет идеален для составления планов и списков: чем
заниматься, что изучать, куда двигаться нынешней осенью. Однако не обойдется
без подводного камня.
Старайтесь
критически оценивать свои силы! Юпитер славится способностью все преувеличивать,
так что если в вашем плане на сентябрь 15 книг к прочтению, куча онлайн-курсов,
глобальный шопинг и несколько поездок за город, вам стоит остановиться и
разделить все свои цифры на 2 или на 3.
Ведь
сентябрь 2022 – это месяц не про гонку за успехом. У него просто нет
возможности придать вам скорости! С 10 сентября длинный список ретро-планет
пополнит Меркурий, и эта неделя будет последней, когда он идет прямо, хоть и
медленно.
Поторопитесь
с покупками, походом к врачу, составлением расписания на месяц, оформлением
документов, заказом товаров через интернет, поиском работы, запуском проектов,
переговорами, подачей заявок и прочими делами, в которых важна помощь
коммуникатора – Меркурия.
Выходные
постарайтесь провести активно. В субботу планеты выстроятся в причудливую
комбинацию, которую астрологи называют «повозка». Она обещает помощь и везение
в делах. А в воскресенье Марс займет королевский градус в Близнецах. В такие
моменты пассивный отдых вызывает диссонанс. Занимайтесь чем-то, не допускайте
застоя энергии. Так вы зададите верный вектор сентябрю!
Овен
Всю
неделю Марс будет заряжать вас энергией и толкать вперед, что может помешать
действовать осмотрительно. Возьмите за правило периодически останавливаться и
задавать себе наводящие вопросы, чтобы прочувствовать реальность. Особое
внимание – личной жизни: там может назревать конфликт.
Телец
Марс
заставляет вас активнее искать подработку или новые источники дохода, и тут
нужно поторопиться – к 10 сентября вы должны определиться. В целом вы будете
справляться с новыми задачами, которые принесет сентябрь – энергии на это
хватит. Хлопоты Тельцов-родителей увенчаются успехом.
Близнецы
Марс
в вашем знаке продолжает играть роль шила, которое не дает покоя и постоянно
подбрасывает новые идеи. Покой вам только снится, и знаете, многие в зодиаке
вам бы позавидовали! Никакого застоя, вы мчитесь вперед. Главное – выбирайте
дорогу, придерживайтесь основного направления.
Рак
На
этой неделе вы можете создать хороший задел на месяц и впоследствии на него
опираться. Успех возможен в учебе, продажах, поездках, чтении, переговорах,
социальных проектах. Любые дела будут лучше удаваться, если вы не станете их обнародовать
– сентябрь это месяц тихой закулисной работы.
Лев
Вам,
в отличие от других, стоит сосредоточиться на окончании дел, а не на начале
новых. Вспомните, что вы делали в августе, и подведите итоги. Однако и новый
месяц ставит перед вами свои цели, и хорошо бы за неделю успеть вникнуть в их
суть, чтобы до 10 сентября придать им конкретики.
Дева
Можно
выдыхать! Конфликт между Солнцем в вашем знаке и Марсом на этой неделе сойдет
на нет, что обязательно принесет вам облегчение. Все, что связано с работой и
деньгами, будет отлично получаться, если вы сможете хладнокровно отметать
предложения, которые слишком хороши, чтобы быть правдой.
Весы
Меркурий
в вашем знаке – главный игрок этой недели, но если в учебе и поездках он будет
действовать смело и четко, то в личной жизни наоборот – путать и затягивать в лабиринт
обсуждений всего подряд. Берегите свои отношения, не давайте пустых обещаний и
не преувеличивайте проблемы.
Скорпион
Марс
поможет решать финансовые вопросы вроде оформления страховки или соц.пособия,
но в зарабатывании денег придется рассчитывать только на свои силы. Не
торопитесь что-то начинать – вам пока выгоднее
заканчивать и подводить итоги, а в выходные обязательно дайте телу
нагрузку.
Стрелец
В
середине недели вы будете добиваться успеха на переговорах, консультациях, в
деловом общении и на романтических свиданиях, но на пятницу такие дела не
назначайте – вам будет сложно удерживать взятую планку. Зато выходные полностью
ваши: что бы вы ни затеяли, все сложится удачно.
Козерог
Вы
сможете улучшить условия, в которых живете или работаете. Если назрела
необходимость купить новый компьютер, стол или ортопедический матрас, сделайте
это. Любое общение – по работе, в семье, с друзьями или любимым человеком –
принесет позитивные сдвиги и доставит удовольствие.
Водолей
Звезды
все чаще напоминают вам о делах и темах 2021 года: возможно, придется что-то
доделать или вынести оценку тем событиям. Не отмахивайтесь – пора закрыть
вопрос. Тем более неделя обещает оказаться позитивной: у вас будет хорошее
настроение и поддержка звезд в учебе, развлечениях, покупках и в любви.
Рыбы
Удачная
неделя для заработков, особенно вторая половина, с четверга по воскресенье.
Даже в выходные могут приходить предложения и запросы на ваши услуги. Уделите
внимание своим долгам, кредитам и налогам – проверьте, все ли в порядке. Домашние
дела будут решаться на удивление легко, что порадует и вдохновит.
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