Мнение: Опыт командировочного в поисках столовской еды

В комментах, разбуженных очередным намеком на противоестественное состояние Москвы, где одновременно самые высокие доходы и самые низкие цены в стране – разгорелся очередной пожар, на сей раз на локальную тему “дешевого общепита”. Уязвленные жители нашей ограбленной провинции начали дружно уличать Москву в том, что в ней, дескать, нету “дешевых и вкусных столовых”, кои зато есть в изобилии в ликующем Замкадье. Одна девушка из Сибири так описала свои столовые, а заодно в целом поведала о местном житье-бытье:

“Я в нашей заводской столовой трачу за обед от 60 до 160р (беру либо суп с салатом, либо второе + чай с булочкой, сразу скажу и суп и второе вместе не влезает не только в меня, но и в мужа). Но это на окраине, в промзоне. В кафе мы с подружкой ходили недавно, оставили там около 1000 на двоих. Сытно поели. Однако в центре тоже есть столовые, где можно поесть на 200р. Мой набор на обед там будет примерно вдвое дороже, чем в нашей столовой, т.е. 120-300.

Зарабатываю я среднюю по городу, ладно, давайте возьмем медианную 25. На коммуналку за трешку у меня уходит 7 тыс, на еду у нас с мужем уходит около 20 с учетом столовой. Это мы себе ни в чем не отказываем. Итого из 50 заработка двух человек, 27 ушло на еду и коммуналку, ну ещё на проезд тысячи 3. Ещё 20 осталось на всё остальное.

Пенсия у свекрови 16 (у 95 и 93х летних бабушек мужа под 30, но их мы рассматривать не будем), питается она, правда не на 10 тыс явно, я думаю у неё все её траты в 10 укладываются полностью. Включая одежду и ремонт. Остальное уходит на содержание старшей дочери – она бедная. Работы нет, да и в декрете она со второй дочкой. Набрала кредитов на два миллиона, свекровь ей помогала все эти кредиты закрывать и оплатила банкротство физ. лиц (140 тыс за 2 года)”

Я ответил неожиданно горячо (так как нахлынули воспоминания о жуткой командировочной еде):

“Оо! Я прекрасно знаю эти столовые в российских провинциальных городах, где можно поесть, в самом деле, за 200, а то и даже за 150 рублей. Я многократно пытался ими пользоваться (поскольку вообще-то неприхотлив в еде) – но увы. Даже моей неприхотливости есть предел, и я уже давно стараюсь обходить такие столовки ЗА ВЕРСТУ. Почему? Для себя я ответ формулирую так: да, в таких столовках (а они есть и на Урале, и в Поволжье, и в Сибири, и на Дальнем Востоке – везде!) всё, к сожалению, НА МАШИННОМ МАСЛЕ!! Ей-богу. Там очень коварная еда: на вид и даже почти на вкус – есть можно, хоть и простовато. Но где-то через минут 20-полчаса после еды просыпается страшная ИЗЖОГА!!

Просто страшная. Не всякими таблетками заешь. Верный признак, что ингредиенты в этой “еде” не совсем предназначены в пищу разумным прямоходящим обезьянам. Или даже совсем не.

Вы скажете “это у вас желудок испорченный”. Да нет. Желудок у меня луженый, и обычно я на изжогу вообще не жалуюсь. Но неоднократно замечал: в командировках по стране, если хочешь избежать изжоги, надо или покупать еду в супермаркетах и самому готовить – или посещать ресторации с ценником “от тысячи”. Печально, но факт. Еще есть вариант – национальные заведения, типа узбекских едален; вот там как раз обычно и довольно дешево, и без отравы. Но их в провинции не везде найдешь (на главных улицах чайханы с ценниками примерно как в Москве).

UPD. В Чите и Иркутске – вот где благословенные места! Там на каждом шагу “Позные”, которые держат натуральные то ли буряты, то ли китайцы. Позы – благословение богов, они дешевы, сытны, и ими невозможно отравиться. В этих городах (и, видимо, в Улан-Удэ) проблем с “где дешево и вкусно поесть” действительно нет по определению.

UPD2. Что касается заводских столовых (включая даже оные “для командного состава”, где-нибудь в офисных зданиях региональных представительств) – то там, говорит мой богатый опыт, ЕСТЬ ВООБЩЕ НЕЛЬЗЯ. Каким именно дустом там обрабатывают еду – я постичь так и не сумел” (2019)