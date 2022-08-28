 

Мнение: Испанский фашизм: От Примо де Ривера – к гражданской войне и диктатуре Франко

28.08.2022, 18:40, Разное
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Испанский фашизм: От Примо де Ривера – к гражданской войне и диктатуре Франко

Аннотация:

Очередной разговор историков Александра Колпакиди и Олега Айрапетова посвящён генезису испанского правого радикализма в контексте истории страны на Пиренеях в XX веке. Испанский фашизм интересен прежде всего тем, что ярко и чётко показывает лживый и манипулятивный характер этой идеологии. Именно здесь хорошо видно, как романтически-радикальное крыло (т.н. «национал-синдикалисты»), будучи изначально революционерами и едва ли левыми, в конечном итоге «растворились» в фашизме, поддержанном крупным бизнесом.

Что представляла собою Испания в первой трети XX века?
Где искать экономические и социально-политические истоки диктатуры Мигеля Примо де Ривера и чем очаровал широкие массы его сын, будущий лидер «Фаланги» Хосе Антонио? Планировали ли испанские генералы длительную гражданскую войну (начавшуюся в июле 1936 года), и почему будущий диктатор Франко не воспрепятствовал гибели своего идейного единомышленника?

Ответы на эти и другие вопросы, актуальные и с точки зрения общественных настроений в современной Европе, готовых качнуться с в сторону правого радикализма – в новой исторической беседе.

Источник: Colonel Cassad


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