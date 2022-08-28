Daily Mail – затяжная инфляция и топливная нищета — Британию ждёт мрачное будущее

Миллионы британцев призвали готовиться к двухзначной инфляции и рекордному повышению счётов за электроэнергию. По мнению экспертов, положение некоторых домохозяйств может настолько ухудшиться, что они не смогут позволить себе ни отопления, ни пропитания, пишет Daily Mail.



AP

Миллионы домохозяйств в Великобритании призвали готовиться к затяжной двузначной инфляции, которая продлится как минимум до зимы следующего года. Всё это произойдёт на фоне ошеломительного взлёта счётов за электроэнергию осенью, что станет самым большим ухудшением уровня жизни в стране с 1950-х, пишет Daily Mail.

Эксперты заявляют, что инфляция в Соединённом Королевстве может оставаться выше 10% на всём протяжении и даже после 2023 года. По прогнозу экономиста Роберта Вуда, уже растущие расходы населения увеличатся, даже если руководители Банка Англии повысят процентные ставки.

Британский регулятор Ofgem поднял ценовой порог на энергоносители на 80%, что с октября приведёт к повышению среднего годового счёта с £1971 до £3549. В результате этого скачка 6 миллионов британских домохозяйств могут лишиться своих накоплений.

Но, по словам Daily Mail, в следующем году всё может стать ещё хуже. Эксперты консалтинговой компании Auxilione прогнозируют, что в январе цены на энергоносители вырастут ещё 52% до £5405, а затем в апреле ещё на 34% до £7263.

Исполнительный директор Ofgem Джонатан Бреарли признал, что подорожание энергоносителей создаст трудности для жителей Великобритании, которые требуют «дополнительных срочных мер» со стороны правительства. При этом он добавил, что в следующем году цены могут «значительно ухудшиться».

Журналисты поинтересовались у Бреарли, почему Ofgem не защищает потребителей с помощью понижения ценового порога. Чиновник ответил, что эта мера приведёт к тому, что компаниям не удастся возместить деньги, которые они тратят на покупку энергии, и в конечном итоге они не смогут функционировать.

Основатель сайта MoneySavingExpert Мартин Льюис назвал складывающуюся в стране ситуацию «катастрофической». «Если мы не добьёмся дальнейших мер государственного регулирования в дополнение к тем, что были объявлены в мае, то этой зимой будут потеряны жизни», — заявил эксперт. Он также предрёк рост популярности движения Don’t Pay, участники которого отказываются оплачивать коммунальные счета.

Управляющий директор энергетического гиганта EDF Филипп Коммаре предупредил, что из-за стремительного роста цен в январе половина британских домохозяйств может столкнуться с «топливной нищетой». В то же время Конгресс профсоюзов заявил, что в последние три месяца этого года счета за электроэнергию будут расти в 35 раз быстрее, чем заработная плата, и в 57 раз быстрее, чем пособия.

Компания Which? призвала министров повысить льготы на электроэнергию как минимум на 150%, в противном случае миллионам британцев грозит «финансовый крах». Тем не менее правительство не собирается объявлять о немедленной дополнительной помощи, пока тори не определятся с преемником Бориса Джонсона, обращает внимание Daily Mail.

Канцлер казначейства Надхим Захави сказал, что решение Ofgem вызовет у людей «стресс и беспокойство». Министр призвал сограждан нормировать потребление и попутно обвинил Владимира Путина в том, что именно он вызвал «повышение цен на энергоносители в отместку за британскую поддержку смелой борьбы Украины за свободу».

Борис Джонсон заявил, что в сентябре правительство объявит о выделении «дополнительных денег» для поддержки домохозяйств во время энергетического кризиса. Он также предположил, что в конечном итоге счета снизятся по мере того, как способность российского президента «шантажировать и влиять на» Соединённое Королевство и остальной мир «уменьшится».

Но лидер лейбористов Кир Стармер обвинил кабинет министров в том, что они «бездействуют» во время набирающего обороты кризиса. «У вас есть два кандидата в лидеры, которые спорят друг с другом о том, насколько ужасно они вели себя в правительстве, но ни один из них не придумал никакого плана решения этой проблемы. Это непростительно», — подчеркнул политик.

Исполнительный директор ассоциации Energy UK Эмма Пинчбек сказала, что новый ценовой порог станет «по-настоящему пугающим» для многих людей и предприятий. Похожее мнение высказала теневой канцлер казначейства Рэйчел Ривз. По её словам, британцы «страшно обеспокоены» происходящим и ситуация «вселяет страх в сердца семей по всей стране».

Лидер либерал-демократов Эд Дэйви предположил, что увеличение ценового порога станет «ничем иным, как катастрофой» для миллионов домохозяйств. «Единственный вариант — заморозить цены на энергоносители до того, как это повышение нанесёт ущерб нашим сообществам. Затем нам нужен надлежащий план по снижению счетов на следующий год», — заявил он.

«Пока миллионы страдают, консерваторы ничего не делают. Нет ни какого-то правительственного курса, ни плана от Лиз Трасс или Риши Сунака. Они понятия не имеют, какую боль причинят нашей стране эти цены на энергоносители. Они просто неспособны управлять», — добавил Дэйви.

Председатель комитета парламента по бизнесу, энергетике и промышленной стратегии Даррен Джонс также предупредил, что из-за повышения цен на энергоносители «многие предприятия столкнутся с банкротством». В итоге следующему правительству придётся предоставлять бизнесу гранты, а не просто временное снижение налогов или ставок.

Первый министр Шотландии Никола Стёрджен заявила, что повышение цен на энергоносители «просто-напросто не по карману миллионам» британцев и должно быть отменено. А местный министр энергетики Майкл Мэтисон предположил, что решение Ofgem приведёт к массовой «топливной нищете».

Угроза обнищания «нависает над страной как дамоклов меч», считает директор благотворительной организации Feeding Britain Эндрю Форси. «Если новый премьер-министр не предложит существенную дополнительную помощь, эти умопомрачительные цены раскроют порочную ловушку голода, в результате чего миллионы семей не смогут позволить себе отопление или еду», — уверен он.



Впрочем, некоторые рисуют ещё более мрачную картину. По мнению главы благотворительной организации Turn2us Томаса Лоусона, стремительный рост цен приведёт к тому, что у многих британцев не будет выбора между едой и отоплением — они не смогут позволить себе ни то, ни другое.

«Это такая же серьёзная чрезвычайная ситуация, как последствия коронавируса, и она требует такой же уверенной реакции правительства. Поскольку мы являемся одной из самых богатых экономик, просто неприемлемо ввергать более четверти населения в нищету», — подчеркнул Лоусон.

Ряд экспертов также обращают внимание, что от кризиса пострадают наиболее уязвимые части населения. В первую очередь, речь идёт о многодетных семьях, инвалидах и тяжелобольных людях, поясняет Daily Mail.

«К нам всё чаще обращаются напуганные семьи, которые подходят к критической точке. Некоторые родители приходят к нам в слезах, в ужасе от мысли, как они будут кормить своих детей. Некоторые не платят вовремя за аренду, чтобы их ребенок мог поесть. Одна семья даже решила убрать сиденья из машины, чтобы сэкономить на топливе. Многие из этих семей уже сократили свои расходы до минимума, и им уже нечего сокращать», — рассказала изданию представительница благотворительной организации Action for Children Розана Траджен.

«Стоимость зарядки инвалидной коляски или использования дыхательного аппарата за год почти утроится. Наши телефоны разрываются от обращений людей с ограниченными возможностями, которые не знают, что им делать, и которые чувствуют, что их наказывают за то, что они расходуют больше энергии», — отметил представитель благотворительной организации Scope Том Марсланд.

«Сегодняшний рост цен на энергоносители нанесёт удар по семейным бюджетам и доведёт многие домохозяйства до топливной нищеты. Министры должны немедленно отменить это катастрофическое увеличение», — сказала генеральный секретарь Конгресса профсоюзов Фрэнсис О’Грейди.

Ранее канцлер казначейства Захави заявил, что правительство «не исключает ничего» в вопросе о счетах за электроэнергию. Вместе с тем министр добавил, что замораживание ценового потолка не обеспечит «адресной помощи» тем, кто в ней больше всего нуждается, заключает Daily Mail.

Комментарии читателей на сайте Daily Mail:

Silent but deadly: Что за фигня творится в нашей стране? Где наше правительство? Чем они занимаются?

newkk: Это всё спланировано, смотрите, как сворачивается малый и средний бизнес.

eisner: Великобритания – государство-банкрот. Джонсон спустил страну в трубу.

non2: Не покупайтесь на оправдания по поводу украинского конфликта. Это всё делается, чтобы вернуть деньги, потраченные впустую во время пандемии.

The Holy Spirit: Ofgem плевать, до депутатов не достучаться до следующих выборов, а энергетические компании смеются над нашей беспомощностью. Но в остальном жизнь просто чудесна!