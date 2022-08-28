Правительство ужесточит требования для кустов, в которых прячутся сотрудники ГИБДД

Правительство ужесточит требования к растениям, использующимся сотрудниками ГИБДД в качестве засады для внезапной остановки правонарушителей.

Ранее единственным требованием к таким природным объектам было сокрытие (существенное снижение видимости) сотрудников и полицейских автомобилей. В новой редакции стандарта уделили повышенное внимание условиям службы инспекторов.

Согласно разрабатываему нормативу, в кустах отныне должны располагаться складные диваны, точки беспроводного доступа к сети, портативные санузлы и мини-кухни с кофемашинами. Это позволит работникам ведомства нести службу в достойных условиях и повысит их продуктивность.

По мнению специалистов, новые требования также повысят престиж службы в ГИБДД.

«Автоинспекторы следят за соблюдением скоростного режима и днём, и ночью, и в лютый мороз, и в зной. Их ждут дома жёны и дети, а они жертвуют свою жизнь на служение Родине. Мы хотим, чтобы они шли на работу, как на праздник, и знали, что их ждут достойные условия труда», – пояснил санитарный инспектор Антон Джангиев.

Ответственность за оборудование позиций сотрудников ГИБДД возложат на областные и республиканские власти. Взамен они смогут рассчитывать на часть средств, которые инспекторы собирают с водителей в качестве экспресс-штрафов.

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