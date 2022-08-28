Невролог назвал продукт для снижения риска развития рака предстательной железы

Врач-невролог Дмитрий Шубин назвал лучший для мужского здоровья продукт питания. По словам эксперта, употреблять его необходимо для снижения риска развития рака предстательной железы.

Злокачественная опухоль простаты является одним из наиболее опасных заболеваний у представителей сильного пола. Защитить организм от данного вида онкологии можно, обогатив свой рацион простым и доступным продуктом, отмечает Дмитрий Шубин. Им являются обычные шампиньоны, которые можно найти в любом магазине страны. Как объяснил в ходе программы «Жить здорово!», богатые линолевой кислотой грибы способствуют укреплению здоровья мужчин.

Такие выводы сделали ранее японские врачи, проведя ряд исследований по установлению самого полезного яства для здоровья простаты. Согласно приведенной учеными статистике, опасность появления злокачественного новообразования при регулярном употреблении шампиньонов снижается на 17%.

Этому способствует богатый различными полезными микроэлементами состав грибов. Так, в них только аминокислот содержится порядка двух десятков. К ним относится цистеин, фенилаланин, метионин, незаменимые для человеческого организма. Кроме того, крайне важны для организма мужчины и противодействия развития рака предстательной железы цистин, триптофан, валин, треонин, а также лизин.