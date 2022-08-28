Агентство «Сохнут» мешало правительству перенести шаббат на понедельник

В результате хакерской атаки на сервера правительства, в сеть попали частные и служебные письма. В частности, добычей хакеров стали документы, проливающие свет на таинственный конфликт организации еврейских соотечественников «Сохнут» и кабинета министров.

Оказалось, что неким чиновником Минэкономразвития был подготовлен проект постановления правительства РФ о переносе религиозного обряда шаббат на понедельник. Как известно, шаббат соблюдается евреями всего мира по субботам – в этот день они должны воздерживаться от выполнения работ, требующих физического и умственного напряжения. Список видов деятельности, которых евреям нельзя производить по субботам, начал составляться еще в древности и постоянно пополняется. В то же время многие россияне, не являющиеся иудеями, воздерживаются от работ, требующих умственного и физического напряжения сил, по понедельникам.

Проект постановления должен был устранить рассогласование рабочих графиков религиозных евреев и остальных граждан. В синагогах и еврейских религиозных общинах даже прошли общественные слушания. Раввины допустили, что если качественно молиться, мистическое таинство субботы сможет покрывать всю территорию Российской Федерации по понедельникам и даже с учётом часовых поясов. Рядовые члены общин приветствовали перенос шаббата, поскольку это позволило бы им ещё меньше отличаться от остальных россиян в быту и на производстве.

Однако против неожиданно выступило агентство «Сохнут». Его представители заявили, что перенос шаббата на понедельник нарушит право российских евреев на сохранение связей с соотечественниками. В связи с тем, что конфликт чуть не вышел на межгосударственный уровень, подписание постановления не состоялась, а «Сохнут» признали иностранным агентом.

—