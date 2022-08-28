N-TV – Сербия и Косово уладили многолетний спор о правилах въезда

Сербия и Косово заключили соглашение, уладив давний спор по поводу правил въезда, пишет немецкий журнал Stern. Сербия согласилась разрешить въезд из Косова без дополнительных документов, а Косово взамен отказалось от усложнения въезда для сербских граждан. О достижении соглашения сообщил уполномоченный ЕС по внешнеполитическим вопросам Жозеп Боррель, похваливший такое «европейское решение».



AP

Два балканских соседа — Сербия и Косово — урегулировали свой спор о правилах въезда незадолго до истечения установленного срока по решению проблемы, пишет немецкий журнал Stern. «Мы заключили сделку», — сообщил уполномоченный ЕС по внешней политике Жозеп Боррель в Twitter.

Сербия согласилась в будущем разрешить владельцам косовских удостоверений личности въезжать в страну без дополнительных документов. Взамен Косово отказалось от своего плана усложнить въезд в страну для сербских граждан в ближайшем будущем.

Боррель с похвалой отозвался об этом «европейском решении», отмечает издание. Далее испанский политик написал: «Мы поздравляем обоих лидеров (президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Косова Альбина Курти) с этим решением». Вскоре после этого премьер-министр Сербии Курти ответил на поздравление через Twitter и написал, что «взаимность должна быть духом фундаментальных решений». Александр Вучич поначалу никак не отреагировал на эти сообщения.

Спорные правила въезда сербов в Косово должны были вступить в силу в четверг 1 сентября. Первоначально предполагалось, что они начнут действовать ещё с 1 августа, однако под давлением США и ЕС эти планы были отложены на месяц, считает немецкий журнал.

Целью косовского правительства было установить такое же обращение с сербами, пересекающими границу, как и с косоварами со стороны Сербии. Сербия уже почти полтора десятилетия отказывается признать провозглашение независимости своей бывшей провинции Косово, пишет Stern.

ЕС уже много лет пытается помочь прояснить отношения между двумя сторонами. Эти отношения характеризуются как крайне напряжённые, поскольку Косово, которое сегодня населяют почти исключительно албанцы, отделилось от Сербии в 1999 году при помощи НАТО и провозгласило независимость в 2008 году. Более 100 стран, включая Германию, признали независимость Косова. Другие страны, включая Россию, Китай и пять стран ЕС, до сих пор этого не сделали, отмечает немецкий журнал Stern.