Эксперты перечислили способы вычислить скрученный пробег у автомобиля

Эксперты рассказали российским автовладельцам, как не попасться на обман при покупке машины. Нередко мошенники продают автомобиль со скрученным пробегом, что можно вычислить приведенными специалистами способами.

На вторичном рынке Российской Федерации актуальна проблема фальсифицирования показателей о пройденных машиной километрах. Поэтому, приобретая бывшую в эксплуатации машину, следует обращать внимание на ряд деталей. Во-первых, необходимо осмотреть тормозные диски машины, насколько они изношены. Данная деталь рассчитывается на не более 120 тысяч километров, после чего подлежит замене. Если внешне диски потрепаны, то они могли уже пройти до сотни тысяч километров.

Далее нужно исследовать состояние покрышек, их летние виды могут прослужить около пяти сезонов, что соответствует 50 тысячам километров. Если у машины с заявленным продавцом 5-летним пробегом шины выглядят намного лучше, то, скорее всего, реальный пробег больше и владелец просто сменил шины перед продажей.

Покупая автомобиль б.у., необходимо обязательно осмотреть кузов, чтобы выявить наличие царапин, трещин на лобовом стекле. Не стоит забывать о тщательном осмотре салона, так как уже после 50 тысяч километров начинают стираться многие детали в нем. Это и руль, и селектор коробки передач, и педали тормозов и газа. Спустя 100 тысяч пробега в машине увеличивается процесс шелушения кожаной обивки салона, также на ней могут появляться трещины.

Наиболее же надежным способом выявления скрученного пробега специалисты сферы транспортных средств называют проверку в специальных базах. Также можно провести сканирование в соответствующих сервисах. В случае, если продавец отказывается от подобных процедур, в автомобиле явно есть неочевидные с первого взгляда проблемы. От приобретения машины лучше отказаться.