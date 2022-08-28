Согните руку и положите на пояс: четыре простых способа не ошибиться с размером брюк, покупая их без примерки

Как один из основных предметов одежды, брюки необходимо подбирать точно по размеру. Они должны быть не слишком велики и не слишком малы. Не стоит недооценивать этот момент. Ведь подобранные по размеру штаны, обеспечат при их ношении необходимый комфорт и не создадут каких-то неудобств. Теперь при желании купить в магазине новые брюки не придется бегать туда-сюда из примерочной. Есть несколько практических советов по поводу определения правильного размера штанов.

Способы определения размера без примерки

1. Можно легко измерить брюки рукой. Хитрость заключается в том, чтобы согнуть одну руку, сжать ее в кулак, а затем просунуть в пояс брюк. Если одна сторона касается локтя, а вторая кончика кулака, то размер подходит.

2. Накиньте джинсы на плечи словно плащ. При этом поясная часть должна плотно прилегать к шее. Затем оберните джинсы вокруг шеи, плотно соединив между собой два края. Если края сходятся друг с другом, то штаны идеально сядут на талии.

3. Определите самую широкую часть брюк и затем выровняйте их по плечам. Если плечи прикрыты штанами, значит они подошли по размеру, и наоборот.

4. Этот совет подойдет при выборе узких джинсов. Просто просуньте сжатый кулак в одну из штанин. Если ткань не касается кулака, то джинсы не будут облегать ноги.