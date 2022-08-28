И сэкономим, и носить будем весь год: вещи для базового гардероба, которые дешевле всего покупать в августе

Вместо того чтобы каждый сезон приобретать все большое количество новой одежды, возможно, вам стоит быть немного практичнее и подходить к покупкам разумнее. Если во время летних скидок вы будете приобретать базовые вещи, которые сможете носить в любое время года, вы сможете сэкономить значительную сумму.

Вот список вещей базового гардероба, которые дешевле всего покупать в августе.

Белая блузка или рубашка

Белая блузка или рубашка – это настоящая палочка-выручалочка в гардеробе любой женщины, так как ее можно носить практически в любое время, в любом месте и в сочетании с чем угодно.

Вы можете комбинировать ее с офисной одеждой, с юбкой в теплые дни и блейзером в прохладные дни, носить ее с джинсами и высокими каблуками или ботинками в зависимости от сезона, а также с удобной спортивной обувью для более непринужденного стиля.

Если на улице жарко, носите ее как отдельный предмет одежды, а если холодно, наденьте ее поверх ваших теплых вещей.

Футболка с коротким рукавом

Хлопчатобумажные футболки – отличная база. Они также подходят для любого сезона, так как летом их можно носить самостоятельно, зимой – с кардиганом, а осенью и весной – в сочетании с шарфом или рубашкой.

Чтобы убедиться, что футболки можно носить не скучно, не выбирайте только монохромные цвета (например, серый, белый и черный). Классические яркие оттенки также можно использовать при создании комплектов (синий, лиловый, солнечно-желтый, огненно-красный).

Если вы выберете действительно качественный хлопчатобумажный материал, то такие футболки обязательно будут служить вам несколько сезонов.

Серый или черный блейзер

Блейзеры необязательно являются синонимом элегантной одежды, поскольку они сочетаются с джинсами, топами и кроссовками, создавая удобный повседневный комплект. Летом вы можете носить их поверх самого тонкого топа, а зимой – поверх блузки или футболки с длинными рукавами.

Блейзер сочетается с юбкой, брюками, джинсами или даже со спортивными легинсами и джоггерами. Вы можете носить серую или черную версию практически с чем угодно, будь то будний день или торжественное мероприятие. Обязательно включите эту вещь в ваш шопинг-лист.

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Хлопчатобумажный топ с длинным рукавом

Хлопчатобумажные топы работают аналогично футболкам, так как вы можете носить их отдельно или создавать многослойность.

Вам также следует выбирать яркие топы, чтобы ваш гардероб не был слишком нейтральным.

Вы можете сочетать такую вещь с шалями, блейзерами, кардиганами, блузками. Купите несколько в ваших любимых цветах, как холодных, так и теплых оттенках.

Рваные джинсы

Одна из любимых вещей многих из нас – рваные джинсы, которые мы можем носить практически в любое время.

Весной и осенью вы можете носить их с кроссовками или балетками, летом – с сандалиями или шлепанцами, а зимой – в сочетании с ботинками.

Если погода становится очень холодной, вы также можете надеть под них колготы. Смело носите такие джинсы с белой блузкой, а также с любым спортивным топом.

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Брюки вашего любимого цвета

Яркие прямые брюки или брюки-бананы необходимы в каждом гардеробе, чтобы разнообразить ваш стиль.

Конечно, вам не нужно покупать розовые, бирюзовые или красные брюки, если вы обычно не носите кричащие цвета. Вам, например, подойдут зеленые оттенки, кирпично-красные или темно-синие.

Летом вы можете носить это изделие со свободным верхом, а зимой – с блейзером или свитером.

Черная юбка

Черная юбка, как и белая блузка, – это предмет одежды, который можно носить в любое время, он также может вписаться в любой стиль.

В теплое время года носите юбку с тонкими колготками, а зимой – с более плотными.

Вы можете носить ее с ботинками, балетками или кроссовками, вы также можете сочетать ее с однотонными или узорчатыми чулками, будь то повседневный или нарядный образ.

Свитер оверсайз

Объемный свободный свитер может пригодиться не только осенью и зимой, но и летом, когда вечером температура резко падает.

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Свитера практичны и очень разнообразны. Вы можете выбрать черный, бело-серый или цветной предмет гардероба на свой вкус.

Если вы хотите собрать удобный комплект, свитер оверсайз, безусловно, хороший выбор.

Красивое и удобное платье

Однотонное, удобное хлопчатобумажное платье трапециевидной, расклешенной или даже прямой формы может стать частью вашего гардероба. Эту вещь вы можете носить в любое время года.

Эта одежда также может быть многослойной, но ее можно носить отдельно с одним или двумя яркими аксессуарами, так что вы будете чувствовать себя стильно как в холодную, так и в теплую погоду.

Цветные платки и шали

Красочные большие платки пользуются большим спросом осенью и зимой, но вы также можете носить их весной и летом, например в прохладный день вместо свитера, накинув на плечи.

Цветные шали украшают простые монохромные комплекты, но также могут хорошо сочетаться с пестрыми вещами.

Купите 1-2 штуки в ваших любимых оттенках, так как эта одежда также хорошо выдерживает время, поэтому она может быть частью вашего гардероба в течение многих лет.