 

В Петербурге котам запретят опорожняться в обувь

28.08.2022, 13:33, Разное
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Глава Общественной палаты Санкт-Петербурга Владимир Гронский предложил ввести очередное ограничение для домашних питомцев – законодательно запретить котам опорожняться в обувь и на одежду.

кот ссыт в обувьКак отмечает господин Гронский, в Северной столице России все должны придерживаться высоких стандартов бытовой культуры и нет никаких поводов делать исключения для кошек.

– Вот представьте, приходит в гости к петербуржцу гость нашего города, который приехал из другого региона. А кот берёт и портит гостевые ботинки. С каким настроением человек уйдёт из гостей? Что он подумает о Северной столице? – цитирует общественника одна из городских газет.

Если эта инициатива будет поддержана Законодательным собранием Санкт-Петербурга, за недостойное поведение и порчу имущества коты понесут административную ответственность. Их хозяева могут быть оштрафованы на сумму от трёх до пяти тысяч рублей, а если животное не имеет официального опекуна, его направят в приют на перевоспитание.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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