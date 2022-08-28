В Петербурге котам запретят опорожняться в обувь

Глава Общественной палаты Санкт-Петербурга Владимир Гронский предложил ввести очередное ограничение для домашних питомцев – законодательно запретить котам опорожняться в обувь и на одежду.

Как отмечает господин Гронский, в Северной столице России все должны придерживаться высоких стандартов бытовой культуры и нет никаких поводов делать исключения для кошек.

– Вот представьте, приходит в гости к петербуржцу гость нашего города, который приехал из другого региона. А кот берёт и портит гостевые ботинки. С каким настроением человек уйдёт из гостей? Что он подумает о Северной столице? – цитирует общественника одна из городских газет.

Если эта инициатива будет поддержана Законодательным собранием Санкт-Петербурга, за недостойное поведение и порчу имущества коты понесут административную ответственность. Их хозяева могут быть оштрафованы на сумму от трёх до пяти тысяч рублей, а если животное не имеет официального опекуна, его направят в приют на перевоспитание.

—