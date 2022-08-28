 

«СвеКола» – представлен отечественный заменитель популярного напитка

28.08.2022, 9:33, Разное
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Один из крупнейших производителей газированных безалкогольных напитков сообщил о выходе на российский рынок лимонада с оригинальными вкусовыми качествами, призванного заменить Coca-Cola.

Санкции против РоссииНапиток будет производиться из натурального сырья и называться «СвеКола» – в честь своего главного ингредиента. Особенностью «СвеКолы» станет её газирование – оно будет достигаться естественным эффектом брожения.

– Свеклы в стране много, проблем с поставками не возникнет. Если говорить о свекольном лимонаде, то помимо оригинального вкуса, он имеет запоминающийся, благородный вид, – рассказал один из создателей напитка. – «СвеКола» очень похожа на вино, если её не пробовать. Впрочем, пить её охлаждённой – одно удовольствие. Потребителю должно понравиться, ведь тот же борщ все едят с удовольствием.

Договоры на поставку новинки уже заключили все крупнейшие торговые сети и фастфуд-рестораны. В настоящее время готовится крупная рекламная кампания – по некоторым данным, лицом «убийцы кока-колы» станет актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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