 

Истерика? – Атаки на выборы будут, но мы готовы ко всему

28.08.2022, 9:27, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Всякое может быть, но наша задача – не поддаться на провокации, быть начеку и не игнорировать выборы, говорят в России.

Прокремлевские эксперты уверены: прозападные ресурсы в ближайшее время будут пытаться дестабилизировать выборный процесс в России. Наряду с уже известными способами, применяемыми прежде, будут обкатываться и новые с прицелом на президентские выборы – 2024. Что именно это будут за методы, сказать трудно, но избирателям нужно держать ухо востро – доверчивые граждане могут попасться на крючок врага.

Как отметил сенатор Андрей Климов, «сегодня фиксируется подготовка прозападных СМИ и социальных сетей, включая ресурсы иностранных агентов, к активному воздействию на электоральный процесс в России». Член Совета Федерации сообщил, что возглавляемая им комиссия по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ ведет «наблюдение за попытками внешних сил прямо или опосредованно использовать избирательную кампанию в органы региональной и муниципальной власти для решения задач по дестабилизации внутриполитической ситуации и дискредитации нашего государства на международной арене». Парламентарий привел в пример доклад, опубликованный движением «Голос»*. В публикации критикуется ограничение на избрание в органы власти лиц, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций. «То есть, – говорит Андрей Климов, – они критикуют нас за то, что мы ограничиваем участие в выборах в активном режиме тех, кто причастен к экстремистским и террористическим организациям!»

Другой так называемый иноагент – Deutsche Welle*, – освещая выборы в муниципальные органы Москвы, выступает в поддержку фигурантов, уличенных в серьезных правонарушениях, включая тех, кто уже осужден на основании Уголовного кодекса РФ. «В Германии пишут о том, что оппозиционные, прозападно настроенные депутаты московских муниципалитетов могут сыграть в будущем важную роль в подъеме протестных социальных движений. Вот на что они рассчитывают на этих выборах. Заморские оппоненты, как и ранее, будут пытаться обкатывать в августе-сентябре новые приемы и методы, включая использование информационно-коммуникационных технологий. В частности, мешать нормальной работе избирательных комиссий с помощью кибератак», – отметил сенатор.

Чтобы быть во всеоружии, на днях в Общественной палате, готовясь мониторить ход выборов в единый день голосования, обсудили предстоящую серьезную работу по борьбе с фейками и готовы сделать все, чтобы не допустить раскачку ситуации изнутри. Механизмы, которыми собираются скомпрометировать наши выборы зарубежные кураторы, могут быть разные – от несанкционированных акций протеста перед выборами с эксплуатацией антивоенной темы до формирования коалиции с участием партийных ренегатов и их беспартийных единомышленников, от появления фейковых обращений известных людей до дипфейков (подмены лица на видео). «Аудио, видео, фото – все будет использовано против нас, – предупредил член Общественной палаты Александр Малькевич, – а мы должны очищать информацию с помощью фильтров».

По словам политического аналитика Романа Черемухина, во время осенних выборов-2022 всем избирателям надо «сформировать для себя простой и понятный тезис: весь мир против нас, поэтому мы должны быть вместе». От себя добавим, что это главное правило поведения в принципе должно работать для всех избирательных кампаний.

* Общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента, внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов

Источник – 2024.press


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02.22 / Юлия Проскурякова рассказала об отношениях с Игорем Николаевым

06.12.21 / Байден хочет избежать введения новых санкций против России – посол Салливан

27.05.22 / Мнение: Политическая некромантия, Киссинджер предлагает сдаться и Турция против НАТО

11.02.21 / Роскомнадзор запретил упоминание клитора на территории Российской Федерации

23.02.21 / Таможня пресекла попытку ввоза в Россию 200 неосвящённых автомобилей

29.11.21 / Мнение: Концепция Ахметова

03.12.21 / Насколько страшен омикрон?

20.01.22 / Кто осудит Настю? – Личное мнение

21.03.22 / Кристен Стюарт, Крис Пайн, Уилл Смит и Керри Вашингтон на премии Гильдии кинопродюсеров

30.05.22 / Рецепт салата из спаржи с анчоусами от Юлии Высоцкой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика