Истерика? – Атаки на выборы будут, но мы готовы ко всему

Всякое может быть, но наша задача – не поддаться на провокации, быть начеку и не игнорировать выборы, говорят в России.

Прокремлевские эксперты уверены: прозападные ресурсы в ближайшее время будут пытаться дестабилизировать выборный процесс в России. Наряду с уже известными способами, применяемыми прежде, будут обкатываться и новые с прицелом на президентские выборы – 2024. Что именно это будут за методы, сказать трудно, но избирателям нужно держать ухо востро – доверчивые граждане могут попасться на крючок врага.

Как отметил сенатор Андрей Климов, «сегодня фиксируется подготовка прозападных СМИ и социальных сетей, включая ресурсы иностранных агентов, к активному воздействию на электоральный процесс в России». Член Совета Федерации сообщил, что возглавляемая им комиссия по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ ведет «наблюдение за попытками внешних сил прямо или опосредованно использовать избирательную кампанию в органы региональной и муниципальной власти для решения задач по дестабилизации внутриполитической ситуации и дискредитации нашего государства на международной арене». Парламентарий привел в пример доклад, опубликованный движением «Голос»*. В публикации критикуется ограничение на избрание в органы власти лиц, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций. «То есть, – говорит Андрей Климов, – они критикуют нас за то, что мы ограничиваем участие в выборах в активном режиме тех, кто причастен к экстремистским и террористическим организациям!»

Другой так называемый иноагент – Deutsche Welle*, – освещая выборы в муниципальные органы Москвы, выступает в поддержку фигурантов, уличенных в серьезных правонарушениях, включая тех, кто уже осужден на основании Уголовного кодекса РФ. «В Германии пишут о том, что оппозиционные, прозападно настроенные депутаты московских муниципалитетов могут сыграть в будущем важную роль в подъеме протестных социальных движений. Вот на что они рассчитывают на этих выборах. Заморские оппоненты, как и ранее, будут пытаться обкатывать в августе-сентябре новые приемы и методы, включая использование информационно-коммуникационных технологий. В частности, мешать нормальной работе избирательных комиссий с помощью кибератак», – отметил сенатор.

Чтобы быть во всеоружии, на днях в Общественной палате, готовясь мониторить ход выборов в единый день голосования, обсудили предстоящую серьезную работу по борьбе с фейками и готовы сделать все, чтобы не допустить раскачку ситуации изнутри. Механизмы, которыми собираются скомпрометировать наши выборы зарубежные кураторы, могут быть разные – от несанкционированных акций протеста перед выборами с эксплуатацией антивоенной темы до формирования коалиции с участием партийных ренегатов и их беспартийных единомышленников, от появления фейковых обращений известных людей до дипфейков (подмены лица на видео). «Аудио, видео, фото – все будет использовано против нас, – предупредил член Общественной палаты Александр Малькевич, – а мы должны очищать информацию с помощью фильтров».

По словам политического аналитика Романа Черемухина, во время осенних выборов-2022 всем избирателям надо «сформировать для себя простой и понятный тезис: весь мир против нас, поэтому мы должны быть вместе». От себя добавим, что это главное правило поведения в принципе должно работать для всех избирательных кампаний.

* Общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента, внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов