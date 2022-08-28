В России гадают: Кто может сменить Зеленского на посту президента?

В России уже несколько недель обсуждается возможная замена Владимира Зеленского на другую фигуру и публикуют фейки.

Пока это в основном происходит в прокремлевских телеграм-каналах, но, по местным опросам, популярность альтернативных кандидатов только растет. Хотя выборы намечены на 2024 год, сама ситуация подталкивает к борьбе за пост президента Украины.

Якобы разговоры о недовольстве США Зеленским пошли в начале лета, когда Россия стала продвигаться в Донбассе после двухмесячной паузы. Тогда же и был назван возможный сменщик — главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Между ними наметились противоречия. Зеленский с самого начала шел в фарватере британцев, которым нужна кровь. Поэтому он требовал и до сих пор требует максимально долго удерживать каждый населенный пункт, тем более город, невзирая на потери.

Залужный же изначально наладил хорошие контакты с Пентагоном, так как его видение совпало с американским. Он был против тактики Зеленского и за отвод войск по меньшей мере к Славянску и Краматорску, а то и к Днепру, чтобы избежать огромных потерь и сберечь наиболее боеспособные части ВСУ, которые могут понадобиться в дальнейшем. Также главком ВСУ изначально выступал против наступления на Херсон, которого требовал Зеленский в надежде показать Западу, что ВСУ могут наступать и побеждать. В итоге, перебросив на юг часть артиллерии из Донбасса, ВСУ утратили контроль над некоторыми важными рубежами под Донецком, о чем заранее предупреждал Залужный. На этой почве, а также как грамотный военачальник, он завоевал авторитет в ВСУ, который стал раздражать Зеленского. Тот стал копать под Залужного и делает это до сих пор, правда, пока только информационно, поскольку за Залужного вступился Вашингтон.

Например, именно Залужному дали озвучить, что мужчин прикрепят к военкоматам, как “крепостных”, и запретят покидать свой регион. После волны недовольства Зеленский это великодушно отменил. Правдоподобной выглядит версия, что Залужного просто подставили. На днях Залужному дали озвучить цифры украинских потерь за полгода — 9 тысяч человек. Все понимают, что такой статистике верить нельзя, ведь ежедневно только под Северодонецком гибли до тысячи человек в день (эта цифра фигурирует и в американских СМИ). Сам Зеленский говорил, что Киев ежедневно терял до 100 солдат и 500 ранеными в дни наиболее активных боев на Донбассе. И вдруг — 9 тысяч за полгода, негодуют в России. Так что Залужного и здесь могли выставить как вруна. Тем более что почти сразу в сети появился фейковый документ за подписью Залужного (точнее его фото на экране компьютера, на бланке минобороны Украины, руководителем которого является Алексей Резников, а не Валерий Залужный), который сообщает секретарю СНБО Алексею Данилову о потерях ВСУ по состоянию на 1 июля (в России потери скрывают):

– Погибших — 76640;

– Раненых — 42704;

– Пленных — 7244;

– Пропавших без вести — 2816;

– Небоевые потери — 1610.

Всего — 131 тысяча человек, радуются путинские пропагандисты. Два месяца спустя сюда можно смело добавить еще несколько десятков тысяч. И это только потери ВСУ, отмечает Залужный. Потери других силовых ведомств он не знает. Все это похоже на классическую подставу.

На днях Зеленский публично заявил, что не собирается снимать Залужного, но сам факт заявления говорит о том, что эти разговоры ведутся не на пустом месте. В западных СМИ стали писать хвалебные статьи о Залужном (статья в Bild). Он тоже стал делать более смелые заявления. Так, ко дню незалежности он записал ролик, в котором заявил, что “Украина победит”, “нельзя идти на уступки” и т.п. Еще недавно такие вещи мог себе позволить себе только Зеленский.

Его офис даже провел закрытый социологический замер, где респондентам предлагали выбрать, кому они доверяют. Больше всего голосов набрал Зеленский — 38%. При этом поддержка президента составляет 91%. Но на втором месте оказался Залужный — 29%, что огорчило Банковую. Остальные сильно позади. При этом у Залужного, в отличие от Зеленского, очень низкий антирейтинг.

На сегодняшний день Залужный вполне может рассматриваться Западом как возможный сменщик Зеленского.

На втором месте, вероятно, мэр Киева Виталий Кличко. Он давно находится не в ладах с Зеленским, так как оба считают Киев своим и, соответственно, пытаются везде расставить своих людей. У Кличко были отношения с республиканцами, но они могут получить большинство мест в Конгрессе по итогам ноябрьских выборов. Зеленский, пользуясь огромными возможностями военного положения, зачищает политических конкурентов, но это же может сыграть и против него. Клоун хорош в мирное время, а военное может потребовать иных фигур.

Иных реальных кандидатов в данный момент не просматривается. Петр Порошенко и Юлия Тимошенко — это фигуры из ушедшего прошлого, а Алексей Арестович едва ли имеет какие-то перспективы.

То, что Зеленского сменят, весьма вероятно, надеются в России. Для США он отработанное изделие, утверждают прокремлевские пропагандисты. Но кто и когда придет ему на смену — это будет зависеть от того, как будут развиваться события и на Украине, и на Западе. Есть слишком много неопределенных факторов, которые невозможно предсказать. Вполне вероятным выглядит вариант, что США достанут какую-нибудь неизвестную фигуру, как в свое время достали Зеленского. А может быть, изменится и само государственное устройство Украины вместе с формой правления?