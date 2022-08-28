 

Экс-губернатор Нью-Йорка – границы США пора закрывать

28.08.2022, 8:28, Разное
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Власти штата Нью-Йорк должны потребовать от администрации президента США Джо Байдена прекратить принимать нелегальных мигрантов и закрыть границу страны, заявил в эфире Fox News бывший губернатор штата Джордж Патаки. Так чиновник прокомментировал новости о том, что администрация города Нью-Йорк, имеющего статус «убежища», где нелегалов не преследуют по закону, раскритиковала власти Техаса, которые продолжают отправлять мигрантов автобусами в другие регионы страны.

А с нами в студии — Джордж Патаки, бывший губернатор штата Нью-Йорк и кандидат в президенты на выборах 2016 года. Господин губернатор, как и всегда, очень рады Вас видеть — большое спасибо, что к нам сегодня заглянули.

ДЖОРДЖ ПАТАКИ, экс-губернатор Нью-Йорка: Вам спасибо. 

Если бы Вы сейчас занимали пост губернатора Нью-Йорка, как бы Вы поступили в такой ситуации? 

ДЖОРДЖ ПАТАКИ: Я бы всё своё время проводил в Вашингтоне, требуя, чтобы закрыли границу. В администрации Нью-Йорка говорят: «Что же нам делать, у нас больше тысячи нелегальных мигрантов». А ведь в Техасе их собралось больше двух миллионов! И там наконец-то заявили: «С нас хватит, будем их отправлять в города-убежища».  

А мы не едем в Вашингтон и не говорим там: «То, что вы творите на границе, — это гуманитарная и экономическая катастрофа» — вместо этого мы игнорируем проблему и просто принимаем у себя мигрантов.  

Это трагедия. И продолжается она каждый день. Вы показали ролик, в котором нелегал нападает на пограничника — и я удивляюсь, что администрация Байдена не пришила этому пограничнику чрезмерное применение силы. Но мы ведь наблюдаем к тому же и гуманитарную катастрофу. За прошедшие сутки в реке Рио-Гранде утонули два маленьких ребёнка. Или взять тех 53 мигрантов, которые, по сути, сварились в кузове грузовика… Но администрация Байдена это всё игнорирует. Это трагедия. 

Они ещё и заявляют, что их политика основана на сострадании. По их словам, вот это называется сострадание. И ведь здесь такая мощная ирония, когда города заявляют: «Мы — убежища, вас здесь ждут, можете к нам приезжать, мы понимаем, что вы спасаетесь от трудностей, и мы вас радушно примем…» Вот только когда мигранты реально прибывают в Нью-Йорк, там делают какую-то странную двойственную вещь: жмут им руки, а потом срочно вызывают на место Нацгвардию. 

ДЖОРДЖ ПАТАКИ: Да, мол, «мы — город-убежище для мигрантов, мы принимаем нелегалов, если только они реально не приедут». А потом вдруг: «Боже мой, что же нам делать?»  

Мне кажется, что губернатор Эбботт поступает совершенно правильно: он привлекает внимание к этой проблеме и показывает лицемерие таких городов, как Вашингтон и Нью-Йорк, которые так откровенно рассказывают о том, как они любят нелегалов — ровно до тех пор, пока те туда не приезжают.  

В общем, их наконец-то нагнали последствия. А нам нужно всё время проводить в Вашингтоне и призывать администрацию Байдена эту негуманную политику свернуть. Люди гибнут, пытаясь пересечь границу, к нам идут наркотики, приезжают преступники — а ведь бывают ещё и террористы, ведь некоторые приезжают сюда с намерением Америке навредить. И мысль о том, к чему это через пару лет может привести в таком городе, как Нью-Йорк, меня пугает. 

Дата выхода в эфир 24 августа 2022 года.


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