Медики: Новый штамм коронавируса можно определить по глазам

Врач-терапевт из РФ Алексей Жито рассказал, что наличие в организме нового штамма коронавируса можно определить по глазам. Медик описал реакцию органа на очередную модификацию ковидной инфекции.

С момента первого диагностирования COVID-19 за три года заболевание распространилось по всей планете, однако после пошло на спад. Но уже сейчас по всему миру снова фиксируются вспышки очередной модификации этого недуга. Но, по словам Алексея Жито, в симптоматике ковида давно не доминируют потеря вкуса и обоняния, а также кашель. Определить наличие в организме человека инфекции терапевт может по глазам, которые у зараженных людей болят. Более того, в ряде эпизодов пациент и вовсе ощущает сложности при открывании глаз.

Следующим признаком нового штамма коронавируса называется мышечная ломота, а также дискомфорт в области поясницы. Если человек обнаружил у себя какой-либо из перечисленных симптомов, то есть все основания обратиться к лечащему врачу для проведение диагностики.

Сейчас с середины лета, напоминают врачи, на территории Российской Федерации отмечается некоторое увеличение количества выявленных случаев инфицирования коронавирусом. При этом многие признаки заболевания описываются, как нетипичные ранее устанавливаемые COVID-19. Такая ситуация сложилась из-за мутации вирусного тела вследствие образования иммунной прослойки после инъекции вакцины. В основном само течение недуга становится более легким, а улучшение состояния может наступать уже на третьи сутки после начала болезни.