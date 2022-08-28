 

Миксуем с белой базовой футболкой, пиджаком-оверсайз и кроссовками: провожаем лето в широких брюках со складками

28.08.2022, 8:00, Разное
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Широкие брюки со складками являются модным и стильным трендом, который пользовался огромной популярностью летом. Осенью такие штаны все еще будут актуальными. Чтобы выглядеть модно и красиво, важно знать то, с какими нарядами можно сочетать такие брюки. Вот несколько отличных вариантов.

Широкие брюки со складками с бейсбольной курткой

Такое красивое и эффектное сочетание в стиле кэжуал, которое понравится каждой моднице.

Широкие плиссированные брюки отлично сочетаются с укороченным топом и ботинками на массивной подошве. В итоге получается просто шикарный образ.

Лучше всего выбирать штаны нейтральных тонов, чтобы получился максимально стильный и гармоничный образ. Это идеальный вариант для повседневной носки.

Торжественный наряд

Широкие плиссированные брюки позиционируются как наиболее удобная альтернатива платьям, когда речь идет о нарядах для торжества.

В сочетании с туфлями-лодочками на высоком каблуке со стразами и черным боди с красивым вырезом, получится модный и утонченный результат. Также стоит добавить яркие аксессуары, которые сделают образ еще более гламурным.

Широкие брюки с белой футболкой

Есть просто универсальные предметы гардероба, которые никогда не подводят. Базовая белая футболка является одним из таких вещей.

Этот предмет гардероба отлично сочетается с брюками с высокой талией. Чтобы выглядеть просто фантастически, стоит дополнить все это подходящими сандалиями на плоском ходу и мини-сумкой. Получится простой и непринужденный повседневный вариант наряда.

Широкие брюки с блейзером оверсайз

Офисные наряды можно немного разнообразить. Широкие брюки со складками отлично подходят совершенно для любого случая.

Можно добавить такие штаны в свой осенний офисный стиль. Хорошо сочетается этот наряд с блейзером оверсайз и белыми кроссовками. Самое главное правильно подобрать модель пиджака, чтобы образ не был слишком тяжелым.

Широкие плиссированные брюки с принтом

Несмотря на то, что плиссированные широкие штаны в основном однотонного цвета, однако, есть и довольно оригинальные варианты, которые помогут привнести нотку гламура в образ.

Брюки с принтом можно сочетать со струящейся белой блузой и босоножками такого же оттенка. В итоге получится просто невероятный и яркий микс. Это поможет продемонстрировать свою индивидуальность.

Отлично смотрятся брюки с принтом клетка. Лучше всего, если штаны будут иметь яркие оттенки.


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