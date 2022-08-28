Что добавить в шампунь, чтобы улучшить его действие: простые ингредиенты

Выпадение, ломкость, отсутствие блеска – все это симптомы нездоровых волос. С этими проблемами сталкиваются множество женщин и мужчин. И это неудивительно, так как наши волосы ежедневно сталкиваются со множеством таких негативных факторов как химия для волос, фен, плойки, пыль и палящее солнце. Если добавить к ним стресс и авитаминоз, то плачевное состояние волосам обеспечено.

Но ситуацию можно исправить

Для этого в шампунь можно добавить различные ингредиенты, которые постепенно улучшат их состояние. Например, шампунь с добавлением алоэ вера, морской соли и имбиря помогает избавиться от всех вышеперечисленных проблем, а эффект заметен после третьего применения. Итак, возьмите 4 ст.л. шампуня, 5 ст.л. алоэ вера в форме мякоти или сока, 1 ст. л. соли, ⅓ ст. л. имбиря и пару капель любого эфирного масла. Например, лаванды, которая хорошо разглаживает волосы. Смешайте ингредиенты, вымойте волосы как обычно и сушите по возможности естественным путем, то есть без фена. Кстати, указанный объем как раз рассчитан на три применения.

Жирные волосы – тоже проблема

Да, это так. И тут тоже спасут доступные и полезные добавки. Например, в шампунь размером с мяч для настольного тенниса можно добавить по три капли эфирного масла чайного дерева, лимона, апельсина или шалфея.

Если их нет под рукой, то не беда. Вы можете вымыть волосы шампунем как обычно, а в конце после того как тщательно смыли шампунь, ополоснуть их литром воды с добавлением сока половины лимона или апельсина. Такой же эффект как вода с добавлением цитрусовых имеет отвар из шалфея. Для этого 2-3 ст. л. травы нужно залить 1 л. кипятка, настоять, процедить и ополоснуть.

Конечно, перечисленные способы хороши, если есть время. А если нет? Тут на помощь придет сухой шампунь. Он продается в виде спрея, который нужно распылять на расстоянии вытянутой руки, а затем расчесать волосы. Кстати, таким же эффектом обладают детская присыпка, крахмал и овсяная мука. Но лучше попробовать этот метод, если вы никуда не спешите, так как для начала нужно понять, какое количество средства вам нужно, чтобы волосы не выглядели жирными, а не грязными. Для начала высыпьте немного средства на пробор, а затем расчешите с помощью обычной расчески с частыми зубьями. Именно такая поможет избавиться от лишнего средства.

Раз в неделю можете делать маски с использованием белой глины. Ее нужно до состояния кашицы смешать с водой, нанести на волосы и держать хотя бы полчаса. Потом, естественно, смыть как обычно. Сушить желательно естественным путем.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

А если есть перхоть?

Ну для начала можете попробовать известный шампунь, который обещает решить проблему раз и навсегда после первого применения. Но если вы доверяете только народной медицине, то и тут у нее найдется немало рецептов, которые помогут устранить “снегопад” если не навсегда, то надолго. Итак, для возьмите обычную поваренную соль. Массаж с применением этого продукта обладает эффектом скраба и устраняет лишнее с поверхности головы. Затем помойте волосы с добавлением одной таблетки размолотого аспирина. Смойте как обычно. Но в конце обязательно стоит ополоснуть отваром трав. Это может быть ромашка, мята, репейник, календула.

А как поддерживать здоровье волос

Если вышеперечисленные способы помогли вам избавиться от проблемы с волосами, то важно не дать проблеме появиться снова. Для этого необходимо делать различные маски.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Конечно, вы можете купить маски в красивых баночках. Но гораздо дешевле и эффективнее старые бабушкины методы.

Итак, первая маска – картофельно-кефирная. Для нее в полстакана кефира нужно натереть среднюю картофелину на мелкой терке. Наносить как обычно. Для высокой эффективностью можно обернуть волосы полиэтиленовым пакетом или маской, а сверху обернуть полотенцем. Нужно держать подобную конструкцию не менее получаса. А потом можно смыть и ополоснуть волосы одним из перечисленных травяных или фруктовых отваров.

Вместо заключения

Конечно, все эти рецепты будут эффективны только при регулярном применении не менее 1 раза в неделю. Также не стоит забывать о питании. Если ваши волосы нездоровы, то это сигнал к тому, что вашему организму не хватает полезных веществ. Каких? Их может назвать только врач после обследования.