 

Для экономии энергии торговые центры в Германии уже начали отключать эскалаторы

28.08.2022, 7:05, Разное
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В то время как цены на электроэнергию в Германии растут, сэкономить на ней как можно больше пытаются и сети розничной торговли, пишет немецкий таблоид Bild. Ряд крупных торговых центров уже дошли до того, что ограничили определёнными часами или приостановили работу своих эскалаторов — даже в таких больших городах, как Берлин или Франкфурт-на-Майне.


AP

Цены на электроэнергию растут — а розничная торговля, между тем, хочет экономить всё больше и больше энергии, пишет немецкий таблоид Bild.

Как пишет издание, некоторые торговые центры теперь даже отключают свои эскалаторы. К примеру, остановлена работа части эскалаторов в таких магазинах, как Saturn, а также в универмагах Galeria Karstadt Kaufhof.

Руководитель компании Мигель Мюлленбах в разговоре с репортёром Bild пояснил: «В области освещения и эскалаторов мы уже экономим электроэнергию, отключая и останавливая их там, где это возможно, — без ущерба для клиентов».

Гигант среди торговых центров, сеть ECE, в том числе центры в Берлине и Франкфурте-на-Майне, также отключает эскалаторы «рано утром и вечером», сообщается в статье.

По словам представителя шведской компании Ikea, в данный момент рабочая группа сети магазинов также рассматривает возможность отключения эскалаторов и принятия «других мер по экономии энергии».

«В настоящее время мы изучаем все соответствующие затраты и, таким образом, также и техническую базу эскалаторов, и другие места с широкими статьями затрат, чтобы оснастить их фотоэлектрическими датчиками. К сожалению, это не компенсирует ожидаемые расходы на электроэнергию, которые ударят по нам», — сказала в интервью немецкому таблоиду Bild представительница сети магазинов Konsum Weimar.

 


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