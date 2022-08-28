Кто придет на смену мировым брендам? Дизайнер назвал дефицитные сегменты производства одежды в России

После начала спецоперации на Украине мир российской моды оказался перед вызовом начинать возрождать собственное производство. Многие известные мировые бренды покинули российский рынок. И хотя в России есть немало громких имен в мире моды, все же, такой ситуации еще не было никогда.

Дизайнер одежды Юлия Гагуа в беседе с “Дни.ру” рассказала о перспективах развития индустрии и дефиците, который уже сейчас возник в нескольких нишах.

Молодежный сегмент и премиум-сегмент одежды – это два направления, которые сейчас в дефиците. По мнению дизайнера, российским производителям стоит быть начеку, чтобы не просесть в глазах потребителя, не упасть в грязь лицом и дать понять, что российские бренды не хуже итальянских, и Россия тоже может производить красивую и качественную одежду.

“Касаемо импортозамещения, на мой взгляд, российским дизайнерам сейчас следует думать в том направлении, как сделать продукт, который может полностью это компенсировать. А именно, это премиум бренды, то хорошая качественная одежда, выполненная из качественных дорогих материалов. У нас достаточно много людей, которые имеют финансовые возможности и любят, и хотят одеваться, но не имеют возможности сейчас купить эту одежду. Уровень миддл-ап сейчас будет очень кстати. Не буду рекламировать свои костюмы, но тем не менее, о них тоже можно сказать. Хороший костюм купить сейчас просто нереально, в ЦУМе пустые площади, а у российских дизайнеров предложений мало. Я как раз пытаюсь сделать такой продукт, который не будет по качеству и дизайну уступать мировым известным брендам. Если мы берем масс-маркет, молодежная одежда, ее тоже не хватает. Это хорошая простая молодежная одежда из простых, но качественных материалов и недорогих”, – отметила Юлия Гагуа.

По словам дизайнера, открытыми остаются ниши производства хороших аксессуаров, а также сумок, бижутерии. Особое внимание стоит обратить на изготовление вещей из натуральной кожи. Этот сегмент пока тоже страдает от дефицита.

“Сейчас импорт кожи стал достаточно проблематичным и дорогим удовольствием, то есть кожаные изделия и производство кожи – то, над чем стоит задуматься, а также кашемир. В основном он весь был у нас из Италии. Надо задуматься о том, что может быть пора как-то и самим заняться производством кашемира”, – отметила дизайнер.

Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с “Радио 1” отметил, что многие транснациональные компании опубликовали отчетности, в которых указали многомиллиардные убытки из-за ухода с российского рынка.