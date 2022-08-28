«Экологическая катастрофа» — французские политики обвинили Великобританию в загрязнении Ла-Манша сточными водами

Затопление канализационной системы в Великобритании в результате мощных ливней привело к сбросу сточных вод в Ла-Манш и загрязнению пляжей на юге Англии и Севере Франции, пишет Le Figaro. Как передаёт газета, на эту ситуацию резко отреагировал ряд французских политиков, обвинивших Лондон в невыполнении своих международных экологических обязательств. Виной всему архаичная канализационная система в Великобритании, поясняется в статье.



AP

Британские СМИ уже неделю предупреждают купальщиков, наслаждающихся пляжами на юге Англии о том, что они, возможно, плавают среди сточных вод, пишет Le Figaro. Ливни, обрушившиеся на страну в последние несколько дней, затопили канализационные системы, в результате чего грязная вода хлынула в Ла-Манш и Северное море. В разгар лета агентство по охране окружающей среды объявило опасными десятки пляжей в Англии и Уэльсе.

Члены Европарламента от Франции выразили обеспокоенность, что загрязнение может также угрожать отдыхающим на французских пляжах Нормандии и Бретани, потребовав реакции от Европейской комиссии. «Мы опасаемся негативных последствий в отношении качества морских вод, которыми мы пользуемся совместно с этой страной, и одновременно в отношении морского биоразнообразия, а также в отношении деятельности рыболовов и ловцов моллюсков», — предупреждают Стефани Йон-Куртен, Натали Луазо и председатель комиссии Европейского парламента по рыболовству Пьер Карлескинд в письме, адресованном Европейскому комиссару по окружающей среде.

Как передаёт издание, в минувшую пятницу дело приобрело политико-дипломатический оборот, когда президент региона О-де-Франс Ксавье Бертран раскритиковал «экологическую катастрофу», усугубившуюся после брексита. В письме, адресованном государственному секретарю по морским делам Эрве Бервилю, экс-кандидат в президенты от правых упрекнул Соединённое Королевство в том, что оно «освобождает себя от европейских экологических норм». Речь идёт о законодательной норме в Великобритании, которая освобождает компании в сфере водоснабжения от обязанности очищать сточные воды перед сбросом их в море, подчёркивает президент региона.

Как поясняет газета, корень проблемы лежит в особой системе водоотвода, существующей в старинных городах Великобритании, в том числе, в Лондоне: грязная вода, предназначенная для очистки, проходит по той же трубе, что и собранная дождевая вода. Это наследие инфраструктуры викторианской эпохи. Мощные наводнения, подобные случившимся в августе этого года, могут быстро затопить эту систему. В этом случае излишки воды, содержащие среди прочего отходы жизнедеятельности человека, сбрасываются в реки или море.

Три французских депутата Европарламента от партии «Ренессанс» обвиняют Соединённое Королевство в том, что оно годами отказывалось от своих международных экологических обязательств. «Если мы прилагаем усилия со своей стороны, они тоже должны прилагать усилия у себя», — считает Пьер Карлескинд.

Европейская комиссия заявила, что ответит на жалобы французских политиков. «Мы рассчитываем, что Соединённое Королевство выполнит все свои юридические обязательства (…) по предотвращению любого ущерба здоровью и окружающей среде», — написал в пятницу в социальных сетях комиссар по охране окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс.

Британские власти, не отрицая проблему, ищут решение, отмечает издание. В субботу министр окружающей среды Джордж Юстис объявил, что согласно новому плану, правительство требует от компаний в сфере водоснабжения инвестировать около £56 млрд, чтобы «произвести революцию в наших канализационных сетях». Он заверил, что нынешнее британское правительство было «первым, кто серьёзно занялся этим вопросом».

«Причина, по которой это решение десятилетиями отвергалось сменявшими друг друга правительствами, как лейбористскими, так и консервативными, заключается в том, что мы хотели, чтобы счета за воду оставались низкими, и это можно понять», — пояснил министр.

Однако этот правительственный план стал объектом яростной критики, пишет Le Figaro. Либерально-демократическая оппозиция назвала его «жестокой шуткой» из-за удара, который он нанесёт по потребителям. В конце июня независимый отчёт, подготовленный по заказу правительства Великобритании, показал, что разделение систем канализации и ливневой канализации приведёт к увеличению счетов домохозяйств на £569-£999 в год.