 

Нехватку учителей во Франции компенсируют работниками без образования и опыта

28.08.2022, 5:40, Разное
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В связи с беспрецедентным дефицитом учителей преподавать французским школьникам в новом учебном году будут три тысячи контрактных работников без профильного образования и опыта работы, пишет France info. При этом министр образования объявил, что часть новых сотрудников вскоре может быть зачислена в штат учебных заведений. Эта новость серьёзно обеспокоила профсоюзы и родителей учеников, передаёт телеканал.

В контексте беспрецедентно напряжённой ситуации с наймом преподавателей на работу в качестве школьных учителей были наняты три тысячи контрактных работников, окончивших не менее трёх курсов вуза и прошедших подготовку в точение нескольких дней.

ИНСТРУКТОР: Когда вы определите предмет, который будете преподавать, вы должны тут же обдумать, как вы будете оценивать учеников.

Сегодня министр национального образования пришёл познакомиться с ними. Пап Ндиай объявил, что часть из этих новых сотрудников вскоре может быть зачислена в штат.

ПАП НДИАЙ, министр национального образования Франции: Такая обширная организация, как национальное образование, нуждается в запасе преподавателей-контрактников. Весной 2023 года мы запустим особый конкурс на включение определённого числа этих преподавателей в штат на основе критериев, которые скоро будут уточнены.

Это объявление вызвало серьёзное беспокойство у профсоюзов и родителей учеников.

МАМА ШКОЛЬНИКА: Эта не та профессия, которой можно заниматься без подготовки, и поэтому мы как родители обеспокоены и хотим быть уверенными, что наши дети получат качественное обучение.

ЖАН-РЕМИ ЖИРАР,  председатель профсоюза учителей SNALC: Нам нужно восстановить статус этой профессии, которая осуществлялась бы в правильных условиях. Сейчас эта профессия утратила свою ценность в глазах общественного мнения, поскольку она плохо оплачивается, поскольку мы не всегда можем рассчитывать на поддержку руководства. Это профессия, выбирать которую учителя уже не советуют своим детям.

За работой новых учителей-контрактников будут следить директора школы и инспекторы. Всего в государственных школах Франции преподаёт 39 тысяч работников по контракту.

Дата выхода в эфир 26 августа 2022 года.


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