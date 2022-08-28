Стрижка блант – один из главных микротрендов осени: прически, которые сделают шикарнее женщину любого возраста

Стрижка блант – это новая версия боба. Она создает шикарный образ и подходит женщинам любого возраста. Эта смелая и модная прическа придает красоту тонким волосам, а также эффектно выглядит на густой шевелюре. Она стала одним из микротрендов осени. В статье мы приведем варианты стрижки блант, которые сделают шикарнее женщину любого возраста.

Блант: что это такое

Блант представляет собой тупой боб. Эта стрижка характеризуется строгой и прямой линией среза и отсутствием слоев. Она выглядит так, как будто ваши волосы собрали в конский хвост и обрезали его за резинкой. Чтобы получить такую прическу, вам необязательно терять длину.

Если ваши волосы опускаются ниже плеч, то можно создать текстурированный вариант бланта. Это хороший вариант для тонких прядей.

Далее мы приведем несколько вариантов стрижки блант для волос разной длины.

Прямая короткая стрижка

Прямая короткая стрижка подходит женщинам, которые любят классический, но модный стиль. Она привлекательна, проста в уходе, практична и удобна в носке. Эта прическа выглядит красиво на волосах любой текстуры.

Если вы хотите создать более мягкий стиль, то добавьте челку, обрамляющую лицо.

Текстурированный короткий блант

Текстурированный короткий блант выглядит особенно красиво на мелированных волосах. Он подчеркивает светлые блики.

Прически с текстурой менее универсальны, чем гладкие стрижки. Перед их созданием следует посоветоваться с парикмахером.

Короткий блант с боковым пробором

Если вы хотите создать немного дерзкий и эффектный образ, то попробуйте блант с боковым пробором и изогнутой челкой. Для укладки и придания блеска нанесите немного сыворотки на середину и кончики волос.

Эта прическа подходит всем женщин, но особенно она идет дамам с тонкими волосами. Она делает шевелюру более объемной.

Короткий вариант для зрелых дам

Многие зрелые дамы любят короткие и практичные стрижки. Но они не всегда готовы к таким вариантам, как пикси. В этом случае вам идеально подойдет элегантная версия бланта.

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Эта прическа выглядит изысканно и модно. Она подчеркивает скулы и подбородок. Кончики волос аккуратно подстрижены и обеспечивают ухоженный внешний вид.

Блант длиной до подбородка

Блант длиной до подбородка обеспечивает модный и современный вид. Вы можете создать его на прямых или волнистых волосах. Это классическая прическа для женщин любого возраста. Ее можно стилизовать в зависимости от формы лица, текстуры волос и ваших предпочтений.

Длина волос, которая опускается до линии подбородка или ниже, подчеркивает ровные концы стрижки. Эта прическа делает шевелюру густой и пышной.

Блант средней блины для тонких волос

Средняя длина шевелюры считается самой универсальной. Она не настолько длинная, чтобы требовать сложного ухода. Однако она допускает разные варианты укладки.

Шикарная гладкая стрижка красиво выглядит на средней длине волос, так как пряди падают на уровне плеч или чуть выше. Это привлекательный вариант для шевелюры любой текстуры. Он делает тонкие волосы более густыми, а кончики – плотными.

Длинный блант с челкой

Если вы не хотите расставаться с длинными прядями, то выберите этот вариант бланта с челкой. Он подходит для шевелюры, опускающейся ниже плеч. Прямая и ровная челка придает прическе элегантный и стильный вид.

Длинный блант с челкой подходит для любого типа волос. Однако такая стрижка требует регулярного обслуживания, чтобы поддерживать ровный срез. Поэтому не забывайте посещать парикмахерскую не реже чем 1 раз в 6 недель. Для укладки вы можете использовать мусс или гель.

Заключение

Стрижка блант остается актуальной уже несколько сезонов. Это практичная и удобная прическа, которая не требует сложного ухода и частого обслуживания.