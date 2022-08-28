Мнение: Кино эпохи НБС

Обнаружил в интернете вот эту, абсолютно феерическую картинку: сравнение “первой пятерки российского кинопроката” – сейчас и 5 лет назад. На список картин можно не обращать внимание, главное – цифры зрителей у “картин-лидеров” тогда и сейчас. Видим, что в 2022 году мало того, что у лидера – фильма “После” – более чем в 6 раз (!) меньше зрителей, чем у фильма-лидера 2017 года; что вообще потрясает – ни один из трех последних фильмов первой пятерки (!) в 2022 не наскреб более 7 тысяч зрителей! И это – в стране со 145 млн. населения, в разгаре периода отпусков, когда все кинотеатры ЕЩЕ более-менее везде открыты и работают, а ВСЕ ковидные ограничения по заполняемости залов отменены! Заполняй не хочу!

Не хотят.

Это одна из сквозных тем моего блога, я много писал по плачевному состоянию отечественного кинопроката. И это не потому, что у меня такая “идея-фикс” – посещаемость (точнее – НЕпосещаемость) кинотеатров в России давно какая-то феноменальная. Собственно, и цифры 2017 года, мягко говоря, не особо впечатляли; но то, как всё рухнуло в 2022 – вообще что-то невероятное. Третий по посещаемости фильм в России за неделю – некая “Вышка” – 6,3 тысяч зрителей за 4 дня. НА ВСЮ СТРАНУ!

По опыту знаю, что идиотских объяснений от “простых зрителей” будет пруд пруди. Основные – что “российские фильмы неинтересные”, что “мы смотрим дома в телевизоре” и “дома смотреть лучше (вар. – дешевле)”. Наверняка будет еще хвастовство от всяких нарциссов – что они, дескать, установили у себя на загородной вилле в подвале большой экран и систему “Домашний кинотеатр”, поэтому никакие кинотеатры им в принципе не нужны – фи, как можно-с, сидеть со смердами в потной толпе-с…!

Все объяснения такого рода гроша ломаного не стоят. Во-первых, американские блокбастеры – один тупее и идиотичнее другого в последние лет 15, а бездарность собственно российского кино на общем фоне сильно превеличена; во-вторых, кто-то в РФ, безусловно, смотрит фильмы на личной вилле, яхте или хотя бы даче – но все ж основная масса российского народонаселения живет на 20-30 тысяч в месяц, платит огромное количество ипотек и прочих кредитов, о “домашних кинотеатрах” только мечтает – да и не знает, где их разместить, поскольку не имеет только вилл, но даже дач. Население РФ в массе НИЩЕЕ и малообразованное (жертвы ЕГЭ и классов по 40 человек) – по идее, ВО ВСЕМ МИРЕ именно такие ширнармассы (их еще ласково называют “быдло”) массово посещают кинотеатры, поскольку именно кинотеатры являются для них самым доступным видом развлечения.

Везде – но не в России. В России кинопрокат загибается просто на глазах. Люди в кино просто НЕ ИДУТ – ни на что: ни на блокбастеры, ни на комедии, ни на драмы, ни на “фильмы о войне” – вообще ни на что. В принципе, это очень любопытный вопрос – ПОЧЕМУ? Это ведь реальная загадка, а мнения самих граждан – очевидные “мнения” невротиков, которые не лезут ни в какие ворота и служат лишь рационализациями каких-то реальных, но скрытых от самих невротиков причин.

Позволю себе высказать догадку как социопсихолог: очень похоже, что в основе столь странного поведения широких масс – некая национальная психологическая травма. Проще говоря, “добрый русский народ” как раз в собственной доброте сильно сомневается. В душе. Говоря еще проще – люди БОЯТСЯ. Это подсознательный, стыдный страх – в котором никто сам себе не признается. Люди в РФ не хотят идти в темный зал – сидеть там и вместе со своими дорогими соотечественниками пялиться на экран. Темнота – синоним угрозы. И ОСОБЕННО – сейчас, когда идеология НБС (Надо Быть Скотами!) царствует в России безраздельно.

То есть – это такие издержки “эпохи НБС”. Никаких сомнений в “общей правильности” НБС у добрых русских людей даже не закрадывается – это же стильно, модно, молодежно, “весь мир такой, стесняться нечего”; но подсознание не обманешь. Люди всей душой “за” СВО, НБС и все прочие слова на три буквы… но в темные залы с незнакомыми людьми предпочитают не ходить.

На всякий случай.