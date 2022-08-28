Мнение: Созерцатели из МАГАТЭ

Созерцатели из МАГАТЭ

Пока МАГАТЭ собирает долгожданную делегацию для посещения Запорожской АЭС, уровень доверия к престижным международным организациям приближается к отметке замерзания.

Не могу не вспомнить, после массы предсказуемо осторожных и политкорректных деклараций, все множественные и безуспешные попытки ООН по предотвращению войн последних десятилетий. До сих пор ООН не было остановлено ни одно из военных преступлений США и их союзников. Да, были вздохи, слова осуждения с высоких трибун и множество голосов против, но это не спасло ничьих жизней. Решившие убивать, свергать и удушать делали это привычно и безнаказанно.

Мои нынешние опасения в том, что сейчас международная бюрократия из вчерашнего пассивного беззубого созерцателя, уже превращена в полноценного сообщника планетарного беспредела.

Если после нескольких ежегодных голосований всего мира против экономической блокады США Кубы при 2-3 голосах против, Генеральная Ассаблея ООН не нашла механизма хотя бы для достижения смягчения блокады, общепризнанной преступной, и тема Кубы является для правительств США не приоритетным, а скорее символическим, чего мы можем ждать от МАГАТЭ в ситуации реальной войны реальной силы, поставившей под вопрос продолжение мирового господства империи?

Чиновники МАГАТЭ обязательно попросят Зеленского пожалуйста не врать и больше не стрелять по крупнейшей атомной электростанции Европы? Топнут ножкой? Пригрозят санкциями в случае отказа? Какие иллюзии ещё у нас должны оставаться?

Не забуду чрезвычайной сессии одного из организмов ООН в Чили после землетрясения на Гаити. Тогда там погибли несколько из сотрудников. Я был переводчиком. Две недели обсуждения были посвящены смертельной опасности работы чиновников ООН и необходимости срочного и радикального увеличения их зарплат. Подумалось, что большая часть бюджета помощи несчастным гаитянам обязательно уйдёт на зарплаты и билеты бизнес-класса их спасителям.

С тех пор прошло почти полтора десятка лет, и все это время мир и его международные организации менялись только в худшую сторону.

(с) Олег Ясинский

https://t.me/olegyasynsky/407 – цинк

Вполне согласен с мнением Олега Ясинского. От этой миссии много ожидать не стоит. МАГАТЭ в текущем виде это организация родом из уходящего мироустройства, где МАГАТЭ десятилетиями обслуживало американскую гегемонию. И текущая трансформация мироустройства либо заставит ее трансформироваться, либо похоронит ее под обломками уходящего миропорядка. В случае с МАГАТЭ, все это напоминает ситуацию с ОЗХО и ее миссией в Сирии, где руководство организации примитивно правило отчеты полевых специалистов, чтобы подгонять их под требования спонсоров войны против Сирии.

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