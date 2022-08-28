Мнение: О быстрой расплате за «оголтелую русофобию»

Никогда ещё Немезида не реагировала так быстро!

Что особенно интересно, в этот раз она воспользовалась чисто экономическими методами, чтобы «наказать» самых активных сторонников тотальной «отмены России». И хотя законы экономики обычно работают медленно, в этот раз их сокрушительный эффект проявился с очень впечатляющей скоростью.

Но, конечно же, в уши обывателям будут лить привычный елей «это Путин виноват».

Ведь это его #империя нанесла ответный удар. Ценовой.

Темпы инфляции в странах Европы в июле достигли апокалиптических размеров. Только старожилы, заставшие в сознательном возрасте два «нефтяных кризиса» 1970-х, могут припомнить что-то подобное. А в некоторых европейских экономиках уже можно использовать умный термин «галопирующая #инфляция».

Впечатляющая картина маслом — вот.

Больше всего «досталось» странам Балтии. Там рост потребительских цен превысил 20% в годовом исчислении. По всем экономическим учебникам — это уже галопирующая инфляция. Стоит ли напоминать, что именно эти три бывшие республики бывшего #СССР заняли ныне самую активную позицию против России?

Немногим лучше ситуация у бывших советских сателлитов — Болгарии, Чехии, Польше. Тоже ведь известные «русофобы». А вот венгры получили, скорее, за компанию. Но ситуация у них могла быть хуже, если бы не «путинские» скидки с преференциями. Короче говоря, нужно быть экономически сильными, как Великобритания, Германия или Франция, чтобы «крошить батон» на Россию.

Пусть эта мысль утешает россиян, мечтающих о «распаде ЕС». Но крах союзу, начало которому было положено вскоре после Второй мировой — союзу, объединившему недавних противников, Германию и Францию, — пророчат уже лет 20 минимум. а он лишь крепчает. Едва ли мощнейший инфляционный шок XXI века его добьёт или заставит свернуть с один раз выбранной линии.

Но мечтать ведь не вредно?

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