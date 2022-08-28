Мнение: Мальчик, ты кто?

Сегодня СМИ под вечер активно цитируют сообщение Bloomberg о том, что Россия может прекратить весь экспорт газа в Европу более чем на один год без негативных последствий для своей экономики. Возможно, это и так. Правда, уже сейчас Северный поток дает только 20 процентов от номинальной мощности, украинский транзит идет только через одну точку входа из двух — то есть, по сути, до прекращения транзита до нуля остается не так уж и много.

Есть, конечно, нюанс с Турецким потоком: турки закупают газ как не в себя и тут же загоняют его в ТАНАП. Фактически это экспорт в Европу, но юридически это уже турецкий газ.

Но речь о другом. Если Россия уйдет с европейского рынка в самый пик кризиса, то через год европейцы как-то, но выкрутятся. Не совсем, с проблемами и не до конца, но глядя, как они сейчас довольно системно разруливают то, что начудила Меркель, а до нее Шрёдер, на протяжении почти двух десятилетий (а вместе с немцами в «зеленую повестку» безо всякой оглядки на угрозы и риски баловались если не все, то многие в Европе), то шанс на то, что пик кризиса в течение следующего года будет пройден, достаточно высок. Парадокс, но даже вполне оголтелые «зеленые», которые ещё недавно рвали на немецкий крест любое сомнение в светлом зеленом будущем, сейчас чуть ли не в первых рядах за временный откат назад. Во всяком случае лидер германских «зеленых» в правительстве Бербок практически солидарна с радикальными «возвратными» взглядами и действиями министра Хабека, который железной рукой возвращает в разукомплектованную германскую энергетику подобие порядка.

Кроме того, нужно понимать, что хотя три ключевых газовых рынка и обособлены друг от друга, но в определенной мере они связаны друг с другом технологией СПГ, который перетекает на рынки с максимальными ценами. Европа упорно держит именно максимум, перехватывая сжиженный газ в свой адрес. Чем, собственно, и объясняется стремительное наполнение подземных хранилищ даже в условиях блокады, которую пытается создать Кремль. К концу сентября-октябрю может возникнуть обратная ситуация — газ девать будет некуда. Хранилища будут забиты, промышленность не в состоянии переработать сразу большой объем, отопительный сезон еще не начнется.

В общем, как-то, но Европа вряд ли замерзнет. Вопрос: ну вот придет Газпром к европейцам через год и скажет: так и быть, уговорили нас, каменных. Открывайте заслонки, принимайте наш газ. А в ответ он вполне может получить вопрос: а собственно, ты кто, мальчик?

Уйти с рынка можно. Вернуться на него — это вопрос. Плюс политическая ситуация через год — а какая она будет?

До 24 февраля Европа достаточно однозначно поставила перед собой цель добиться сокращения объемов российского газа со 150 млрд кубометров до 50. 50 — в этом году и еще 50 — в течение двух следующих. Спокойно и без авралов. Кремль решил, что так дело не пойдет и фактически уже сократил поставки газа в сутки примерно до 33 млн кубометров по Северному потоку и 42 млн кубометров через украинскую Суджу (данные за август), то есть, 27 млрд кубометров в годовом исчислении. Вместе с Турецким потоком это как раз примерно 50 млрд и есть. То есть, уже сейчас Европа живет так, как она планировала жить в 2025. И если она переживет самый острый период, а особых сомнений в этом нет, то Газпрому вежливо укажут на дверь и более того — поставят дополнительные условия для прокачки хотя бы этих 50 млрд кубометров.

Так что год Россия, наверное, сможет прожить без экспорта газа в Европу. А вот дадут ли европейцы экспортировать его через год, во всяком случае, в достаточных объемах — тут возникают вопросы.

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