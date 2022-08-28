 

Пора подобрать обувь для первых холодов: какие модели будут в тренде этой осенью

28.08.2022, 2:28, Разное
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Скоро уже наступит сентябрь, а это значит, что пришло время, когда уже можно начать подбирать обувь на осень. В этом году в моде будет несколько интересных моделей, которые отлично подойдут для каждой девушки, так что среди всего этого многообразия можно будет легко подобрать желаемый вариант. Вот какая обувь будет в тренде.

Комбинированные туфли на массивной подошве

Отлично будут смотреться туфли, которые выполнены из текстурированной кожи с замшевым носком и золотой массивной фурнитурой.

Это просто идеальный вариант для торжественных случаев. Хорошо сочетается такая обувь вместе с роскошными нарядами.

Туфли с острым носком

Хорошо смотрится такая обувь, выполненная из натуральной замши или красивого принтованного материала.

Такие туфли можно использовать для создания повседневного или праздничного образа.

Туфли из цветной кожи

Стильная и модная обувь на невысоком каблуке, украшенная цепочками или жемчужинками, выглядит просто фантастически.

Такая пара туфель хорошо впишется в яркие осенние образы. Обувь отлично смотрится с брючными костюмами, вечерними платьями, элегантными юбками макси и миди.

Лакированные туфли

Такая обувь с квадратными массивными каблуками и удлиненным носком является актуальной новинкой осеннего сезона 2022 года.

Лакированные туфли помогают добавить образу нотку гламура и изысканности.

Эффектная обувь

Изюминкой этой модели является то, что можно при необходимости задник завернуть внутрь, обнажив пятку.

Это оригинальная и практичная модель, которая поможет разнообразить повседневный и даже праздничный образ.

Туфли на шнуровке

Интересно будут смотреться лакированные туфли с контрастным задником и с небольшим устойчивым каблуком. Такая модель подойдет женщинам любого возраста.

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Ботильоны и сапоги

Ботильоны являются самым практичным и универсальным вариантом осенней обуви. Они хорошо смотрятся в офисном, романтическом образе, стиле кэжуал.

В тренде белые и нюдовые ботильоны в минималистском стиле на удобном каблуке.

Осенью стоит остановить свой выбор на ботильонах на шнуровке с острым или квадратным носком. Каблук лучше всего выбирать низкий и устойчивый.

Сапоги-чулки с лакированными вставками являются модными и практичными. Благодаря такой обуви образы просто заиграют новыми красками.

Черные классические ботильоны на круглых каблуках станут самым лучшим вариантом тогда, когда нужно выглядеть просто сногсшибательно.

Осенью самым настоящим трендом станет массивная двухцветная платформа.


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