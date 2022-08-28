Мнение: Чемодан, вокзал, Флорида

Это прекрасно. Почти также как на Украине.

Губернатор штата Нью-Йорку заявила, что сторонники Трампа не могут представлять ценности ее штата, поэтому им надо садиться на автобусы и валить из штата во Флориду (где заправляет "Трамп-на-минималках" – губернатор де Сантис).

Нарастание подобного трэша, верный признак приближающихся промежуточных выборов в США, где демократическая партия рискует полностью потерять контроль над Конгрессом, что оставит администрацию Байдена в состоянии "хромой утки" до 2024-го года и гарантирует очередное дешевое шоу с импичментом, на этот раз Байдену, который как обычно не смогут объявить.

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