 

PNAS: шмели способны чувствовать боль

28.08.2022, 1:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В журнале Proceedings of the National Academy of Sciences ученые из Польши и Великобритании опубликовали результаты своей новой исследовательской работы, направленной на анализ болевых ощущений, которые могут испытывать насекомые. Оказывается, шмели чувствуют боль.

Давно известно, что некоторые насекомые действительно могут чувствовать боль, но далеко не все. Большинство на внешние раздражители реагирует с помощью природных рефлексов, что снижает гибкость поведения существ в экстремальных ситуациях. Новая работа доказала, что шмели Bombus terrestris могут ощущать боль и даже идти на компромис.

В процессе эксперимента насекомым предоставили доступ к двум кормушкам. В первой была пища с меньшим содержанием сахара, а во второй глюкозы было в избытке, но именно при контакте с ней шмели испытывали дискомфорт и боль. Несмотря на это, насекомые шли на компромисс и выбирали более питательный источник пищи.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04.22 / Эмбарго на российский газ грозит немецким предпринимателям волной банкротств

09.07.22 / Der Spiegel рассказал, как Штайнмайер грубо осадил Зеленского за срыв апрельского визита

09.06.22 / Компания CHERY начала продажи в КНР нового кроссовера CHERY OMODA 5 в июне 2022 года

16.08.22 / Отказался от памперсов: Брухунова рассказала об их с Петросяном сыне

27.01.22 / Разные, но равные

17.06.22 / Скандалы: Глава «Мегалайна» рассказал о желании Смольного превратить «Горскую» в элитный поселок

31.05.22 / Население Санкт-Петербурга превысило 20 млн человек

13.10.20 / Скандалы: «Все сбудется, я договорился»

12.07.22 / Застройщики предложат скидки до 50%

25.12.21 / Американский ремейк «Иронии судьбы, или С легким паром!» могут показать в новогоднюю ночь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика