PNAS: шмели способны чувствовать боль

В журнале Proceedings of the National Academy of Sciences ученые из Польши и Великобритании опубликовали результаты своей новой исследовательской работы, направленной на анализ болевых ощущений, которые могут испытывать насекомые. Оказывается, шмели чувствуют боль.

Давно известно, что некоторые насекомые действительно могут чувствовать боль, но далеко не все. Большинство на внешние раздражители реагирует с помощью природных рефлексов, что снижает гибкость поведения существ в экстремальных ситуациях. Новая работа доказала, что шмели Bombus terrestris могут ощущать боль и даже идти на компромис.

В процессе эксперимента насекомым предоставили доступ к двум кормушкам. В первой была пища с меньшим содержанием сахара, а во второй глюкозы было в избытке, но именно при контакте с ней шмели испытывали дискомфорт и боль. Несмотря на это, насекомые шли на компромисс и выбирали более питательный источник пищи.