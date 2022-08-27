Созданы ультразвуковые наклейки, способные делать четкие изображения органов

Научные сотрудники Массачусетского технологического института представили общественности свою новую наклейку на кожу, которая позволяет получать снимки внутренних органов высокого разрешения с помощью методов ультразвуковой визуализации волн. Они поделились информацией о своем изобретении в журнале Science.

По словам специалистов из Соединенных Штатов Америки, их наклейка состоит из слоев эластомера, которые позволяют прикреплять ее к коже, а между ними размещен слой гидрогеля – личной разработки специалистов. Состав хорошо пропускает ультразвуковые волны и позволяет получать четкие снимки внутренних органов после обработки данных специальными преобразователями.

В будущем эта технология станет основой мобильных систем оперативной ультразвуковой диагностики. На данный момент уже можно использовать наклеек для проведения электрокардиографии.