 

Клубника способна защитить от развития болезни Альцгеймера

27.08.2022, 23:55, Разное
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Научные сотрудники Университета Раша рассказали, что клубника полезна не только для глаз, желудка и кишечника человека, но и для его мозга. Все благодаря содержанию в составе большого количества пеларгонидина.

Специалисты из Соединенных Штатов Америки проводили длительное исследование, начавшееся в 1997 году. Участников просили регулярно проходить тесты на определение когнитивных функций, а так собирали данные о питании добровольцев до самой смерти.

Затем мозг людей вскрыли для анализа. Это помогло выяснить, что у любителей клубники было меньше бета-амилоидных белков, ответственных за развитие нейродегенеративных патологий, включая болезнь Альцгеймера.


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