 

Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в православный праздник 28 августа

27.08.2022, 23:46, Разное
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История

Считается, что после распятия Иисуса Христа Дева Мария поселилась в доме одного из его учеников — Иоанна Богослова. Однажды к Марии пришел архангел Гавриил и сообщил о скором окончании ее земной жизни, а принять душу Марии, согласно преданию, явился сам Господь.

Когда Дева Мария умерла, ученики Христа положили ее тело в гроб, который поместили в пещеру и завалили вход камнем. Через три дня апостол Фома попросил разрешения проститься с Богородицей, так как не присутствовал на церемонии прощания. Зайдя в пещеру, апостолы обнаружили пустой гроб с погребальной тканью. В этот же день Богоматерь предстала перед учениками Христа в небесном сиянии.

Традиции и приметы

Успение Пресвятой Богородицы на Руси совпадало с окончанием сезона летних полевых работ, соответственно, народные приметы и праздничные традиции шли параллельно. Например, было принято заниматься рукоделием и солить разные овощи и обязательно огурцы: “На Успение – огурцы солить, на Сергея – капусту рубить”. Также 28 августа было принято молиться Богородице об удачном замужестве для дочерей.

Что нельзя делать 28 августа

Нежелательно ругаться, ссориться с окружающими.

На Успение нельзя ходить босиком по росе, которая символизирует слезы Богородицы. Если намочить ноги росой в этот день, то ждут беды и неудачи.

Незамужней девушке, которая мечтает поскорее найти суженого, утром на Успение нельзя ни с кем разговаривать. Прежде чем сказать первое слово, будущая невеста должна умыться студеной водой.

Не стоит злоупотреблять алкоголем (как и в любой другой православный праздник).


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