Модный короткий боб с челкой: 10 стильных решений для женщин старше 60

Короткий боб с челкой – одна из лучших модных стрижек для женщин возраста старше 60 лет. Ее иначе называют каре. Она придает современный вид и возвращает сияние молодости. Это универсальная прическа, которая подходит для волос разной текстуры. В большинстве случаев она требует обновления каждые 6 – 8 недель. В статье мы приведем 10 стильных идей короткого боба с челкой для женщин 60+.

Каре с начесом и боковой челкой

Если у вас густые волосы, то создайте женственный образ с зачесанной набок челкой. Лучше всего укладывать ее с помощью фена с круглой щеткой или плойки. Нанесите гель или мусс, чтобы создать высокий начес.

Короткое каре с натуральным цветом волос

Подчеркните свой натуральный цвет волос милым коротким бобом. Эта стрижка подходит для большинства типов лица.

Попросите парикмахера сделать каре с минимальным количеством слоев и мягкой челкой. Для укладки нанесите на голову немного лосьона и используйте фен с круглой щеткой.

Тупое каре с челкой

Тупое каре с челкой создает стильный и современный образ. Это классическая прическа, которая подходит к разным типам лица.

Градуированное каре до подбородка

Градуированное каре до подбородка подходит женщинам, которые носят очки. Оно подчеркивает черты лица. Эта стрижка позволит вам визуально сбросить несколько лет.

Текстурированный лохматый боб

Текстурированный боб с лохматыми слоями создает легкую небрежность. Он привносит молодежные нотки в ваш стиль. Для укладки используйте плойку и текстурирующий спрей.

Боб, стриженный бритвой

Если вы носите очки, то попробуйте сделать взъерошенный боб, созданный с помощью бритвы. Это короткая стрижка со слоями, обрамляющими лицо, и длинной тонкой челкой. Она особенно идет круглолицым женщинам.

Волнистый перевернутый боб с боковой челкой

Волнистый перевернутый боб с боковой челкой придает объем тонким волосам. Это хороший вариант для женщин 60+, так как с возрастом пряди истончаются. Красиво уложенный перевернутый боб придаст локонам глубину и густоту.

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Лохматое каре с челкой

Лохматое каре с челкой – дерзкая и омолаживающая стрижка. Она подчеркивает естественный цвет волос. Челка маскирует морщины и смягчает большой лоб.

Короткое каре с пышной челкой

Короткое каре с пышной челкой подходит зрелым женщинам, которые любят омолаживающие стрижки. Добавление лохматых слоев создает красивую форму и способствует идеальной укладке.

Классическое каре с челкой для тонких волос

Классическое каре с челкой придает больше объема тонким волосам. Градуированные слои красиво обрамляют лицо. Эту прическу можно уложить феном прямо или слегка завить кончики.

Заключение

Короткий боб с челкой – аккуратная стрижка, которую необходимо регулярно обновлять. Она нуждается в укладке и средствах, поддерживающих объем шевелюры.