Мнение: Освобождение учителей
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Освобождение учителей
С 1 сентября учителей освободят от заполнения лишних документов. Об этом заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.
Володин: с 1 сентября учителей освободят от заполнения лишних документов
«С 1 сентября учителей освободят от заполнения лишних документов. Важно, чтобы преподаватели могли посвящать обучению наших детей больше времени, а не тратили его на бумажную волокиту», — написал он в Telegram.
По словам Володина, в России введут чёткий перечень обязательных для заполнения документов.
«Все остальные бумаги преподаватели смогут не заполнять. Таким образом, у учителей будет больше времени для непосредственной работы с учениками», — подчеркнул он.
Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на школьную форму.
https://russian.rt.com/russia/news/1041808-volodin-zakony-gosduma – цинк
Это конечно хорошо. Но почему только учителей?
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Источник: Colonel Cassad
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