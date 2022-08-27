Мнение: Освобождение учителей

Освобождение учителей

С 1 сентября учителей освободят от заполнения лишних документов. Об этом заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

Володин: с 1 сентября учителей освободят от заполнения лишних документов

«С 1 сентября учителей освободят от заполнения лишних документов. Важно, чтобы преподаватели могли посвящать обучению наших детей больше времени, а не тратили его на бумажную волокиту», — написал он в Telegram.

По словам Володина, в России введут чёткий перечень обязательных для заполнения документов.

«Все остальные бумаги преподаватели смогут не заполнять. Таким образом, у учителей будет больше времени для непосредственной работы с учениками», — подчеркнул он.

Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на школьную форму.

https://russian.rt.com/russia/news/1041808-volodin-zakony-gosduma – цинк

Это конечно хорошо. Но почему только учителей?

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